Екатеринбург взлетел: стоимость квадратного метра на вторичке превысила шестизначные суммы

В Екатеринбурге цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости впервые превысила 132 тысячи рублей. По данным аналитики Уральской палаты недвижимости, средняя стоимость квадратного метра на 3 ноября составила 132 972 рубля.

Рост цен с начала осени

С начала осени стоимость квартир на вторичном рынке города увеличилась на 1,63% — с 130 833 рублей до текущей отметки. Однако наиболее значительный рост был зафиксирован с начала лета. В июне цена за квадратный метр составляла 128 927 рублей, что означает повышение на 3,13%.

Сентябрь стал рекордным месяцем по числу сделок

По данным сервиса "Авито Недвижимость", сентябрь стал рекордным месяцем по числу сделок на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга с начала года. Интерес к покупке квартир в городе вырос на 7%, а предложение увеличилось на 19%. Это подтверждает высокую активность на рынке недвижимости города.