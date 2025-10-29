Челябинцы ринулись за "вторичкой": спрос на студии подскочил, как на старте распродажи

В сентябре 2025 года в Челябинске заметно оживился рынок вторичной недвижимости. По данным "Авито Недвижимости", спрос на студии вырос сразу на 18% по сравнению с августом, а общее количество квартир, выставленных на продажу, увеличилось на 20%.

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке сейчас составляет около 105 тысяч рублей.

Что покупают чаще всего

"В Челябинске вырос спрос на однокомнатные квартиры — на 4%, на двухкомнатные — на 3%, а на студии — на 18%. В целом интерес к объектам вторичного рынка увеличился на 3%", — сообщили в пресс-службе "Авито Недвижимости".

По словам экспертов, челябинцы стали чаще выбирать студии и небольшие квартиры, поскольку они дешевле и позволяют оформить ипотеку с меньшим первоначальным взносом.

Почему оживился рынок

Управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости" Сергей Еремкин отметил, что рост активности покупателей связан со снижением ключевой ставки Центробанка.

"Вторичный рынок в Челябинске восстанавливается благодаря влиянию снижения ключевой ставки. В ближайшие месяцы ожидается сохранение активности покупателей", — пояснил Еремкин.

Снижение ставки Центробанка привело к уменьшению ипотечных процентов и послаблению требований к заёмщикам. Хотя льготные программы на вторичное жильё остаются ограниченными, его цена часто оказывается ниже стоимости новостроек, что делает рынок особенно привлекательным.

Прогноз

Эксперты ожидают, что осенью интерес к "вторичке" продолжит расти: в условиях экономической неопределённости покупатели всё чаще выбирают уже готовое жильё, где не нужно ждать завершения строительства.