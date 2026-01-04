Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Древнее поселение Майсан
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 5:37

Под ногами туристов лежала сенсация: миква, которая пережила римское завоевание

Ритуальную купель нашли нетронутой под площадью у Стены Плача — Леви

Под площадью у Стены Плача археологи нашли редкий "снимок" Иерусалима накануне трагедии 70 года н. э. Речь о микве — ритуальной купели периода Второго Храма, которая уцелела под обломками и пеплом после разрушения города. Находка оказалась запечатана слоем, связанным с осадой и пожаром, и потому сохранилась без следов позднейшего вмешательства. Об этом сообщает Управление древностей Израиля.

Купель, высеченная в скале

Микву обнаружили в ходе плановых раскопок в туннелях и на участках ниже современного уровня площади, рядом с территорией бывшей Храмовой горы. Сооружение вырезано прямо в скале западного холма и имеет строгую прямоугольную форму: 3,05 метра в длину, 1,35 — в ширину и 1,85 — в глубину. Стены покрыты характерной для эпохи штукатуркой, а с южной стороны сохранились четыре высеченные ступени, ведущие к дну.

Слой разрушения как "печать времени"

Особую ценность находке придаёт контекст: миква оказалась перекрыта слоем разрушения 70 года н. э., хорошо известным археологам по раскопкам Старого города. Он состоит из обломков зданий, обгоревших камней и плотного пепла, оставшегося после действий римских легионов под командованием будущего императора Тита. Датировку подтверждают монеты и керамика, найденные в том же горизонте. Отсутствие следов повторного использования делает купель настоящей "капсулой времени", которая фиксирует момент, когда её жизнь внезапно оборвалась.

Каменные сосуды и строгие правила чистоты

На полу миквы и среди завалов исследователи обнаружили фрагменты обычной керамики и несколько сосудов из мягкого известняка. Эти предметы важны не только как бытовые находки. По нормам галахи каменная посуда считалась невосприимчивой к ритуальной нечистоте, в отличие от глиняной и металлической, поэтому её особенно ценили в обществе, где законы чистоты соблюдались строго, особенно рядом с Храмом.

Почему место имеет значение

Миква располагалась в районе, который в I веке н. э. находился рядом с ключевыми входами на храмовый комплекс — Большим Мостом на севере и Аркой Робинсона на юге. Здесь проходили потоки паломников, прибывавших в город в праздники. Находка дополняет другие открытия в этой зоне — участок городской стены и похожие купели, а также мастерские по изготовлению каменных сосудов, что указывает на целый городской "кластер" ритуальной подготовки перед посещением Храма.

Кто пользовался миквой и что она говорит о городе

Руководитель раскопок Ари Леви напомнил, что Иерусалим был храмовым городом, где повседневность подчинялась религиозным нормам. Он сослался на выражение "Paratzah taharah beYisrael" ("Чистота распространилась в Израиле"), подчёркивающее распространённость практик очищения. По оценке исследователей, миква могла служить и жителям Верхнего города, и паломникам (олим регель), которым после дороги нужно было пройти омовение перед входом во двор Храма.

Открытие получило и символическое звучание.

"Обнаружение миквы периода Второго Храма под площадью у Западной стены, с пеплом от разрушения на ее дне, свидетельствует, подобно тысяче свидетельств, о способности народа Израиля перейти от нечистоты к чистоте, от разрушения к обновлению", — заявил Мордехай (Сули) Элиав.

Сооружение планируют сохранить на месте и включить в маршрут подземного комплекса у Западной стены. Дальнейшее изучение миквы и находок из слоя разрушения может добавить новые детали к пониманию исторических слоёв города в один из самых переломных периодов его истории.ё

