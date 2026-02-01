Второй загранпаспорт для россиян разрешён уже много лет, но о важном нюансе знают не все

Возможность иметь сразу два загранпаспорта для многих россиян до сих пор остается неожиданностью, хотя эта норма действует уже почти десять лет. Такой вариант давно используют те, кто часто ездит за границу и не хочет зависеть от визовых сроков или ограничений по странам въезда. Второй документ может упростить поездки и снять сразу несколько практических проблем. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Что важно знать о втором загранпаспорте

С 2015 года российское законодательство позволяет гражданам одновременно владеть двумя заграничными паспортами с разными сроками действия. Речь идет не о копии, а о полноценном самостоятельном документе с собственным номером и историей пересечений границы. При этом возможность строго регламентирована. Второй загранпаспорт обязательно должен быть биометрическим и оформляется сроком на десять лет. Если попытаться сделать вторым паспорт старого образца, действующий документ аннулируют вне зависимости от его типа. Получение третьего загранпаспорта законом не предусмотрено — при новой подаче один из уже выданных будет признан недействительным. Также важно учитывать, что в биометрический паспорт сведения о детях не вносятся.

В каких ситуациях второй паспорт действительно нужен

Для активных путешественников второй загранпаспорт — не роскошь, а практичный инструмент. Он позволяет сохранить действующие визы, если в основном документе закончились свободные страницы. Это особенно актуально на фоне того, что поездки россиян в Европу осложнились из-за виз и паспортов, а требования к документам стали строже. Еще одна распространенная ситуация — оформление визы, когда паспорт на недели или месяцы остается в консульстве. Наличие второго документа дает возможность продолжать поездки в этот период. Кроме того, запасной паспорт помогает при визитах в страны, которые не признают въездные отметки друг друга, а также служит страховкой при утере или краже основного документа за границей.

Как оформить второй загранпаспорт

Процедура получения второго паспорта почти полностью повторяет стандартную схему и проходит через портал "Госуслуги". Ключевой момент — при подаче заявления необходимо указать цель "в дополнение к имеющемуся", иначе новый документ автоматически заменит старый. Заявитель сам выбирает место получения паспорта — по месту постоянной регистрации, временной прописки или фактического проживания. От этого напрямую зависят сроки оформления: до одного месяца по месту прописки и до трех месяцев в остальных случаях. Госпошлина для взрослых составляет 6000 рублей, для детей до 14 лет — 3000 рублей, при этом оплаченная квитанция действительна в течение шести месяцев.

Почему биометрический паспорт становится необходимостью

Дополнительным аргументом в пользу второго загранпаспорта стало изменение правил въезда в страны ЕС и Шенгенской зоны. Все больше государств отказываются признавать российские паспорта старого образца, и для подачи документов на визу требуется биометрия. В этом контексте показательно, что Италия принимает туристические заявления россиян на шенген только при соблюдении обновленных требований к документам. Такая практика постепенно распространяется и на другие страны, что делает биометрический паспорт базовым условием для планирования поездок.

В итоге второй загранпаспорт позволяет гибко реагировать на визовые ограничения, экономить время и снижать риски в дороге. С учетом меняющихся правил въезда он все чаще становится не запасным вариантом, а продуманным решением для тех, кто планирует путешествовать регулярно.