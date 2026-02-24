Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка выбирает автомобиль
Девушка выбирает автомобиль
Иван Рогов Опубликована сегодня в 16:45

Металл не врет, а люди лукавят: опасные ловушки на вторичном рынке машин

Приобретение автомобиля на вторичном рынке сопряжено с биохимией стресса и риском столкнуться с деструктивными маркетинговыми стратегиями. Эксперты предупреждают, что слепое доверие рекламным объявлениям и обещаниям аномально низких цен зачастую ведет к финансовым потерям. Для успешной сделки важна не только техническая диагностика, но и антропологический фактор — репутация специалиста, проверенная временем и реальными кейсами. Об этом сообщает MosTimes.

Лидер общественного движения "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков рекомендует ориентироваться исключительно на личные рекомендации близкого круга общения, пренебрегая яркими интернет-предложениями. Недобросовестные посредники часто используют психологические ловушки, включая мелкий шрифт в договорах и невозвратные задатки, которые активируются при попытке клиента отказаться от изменившихся условий. Согласно заявлению эксперта, реальная картина на месте осмотра может радикально отличаться от заявленной в объявлении.

"Должен быть опыт личного общения у кого-то из знакомых, надо спрашивать на работе, у родственников, у друзей, кто где покупал машины. Только так. Можете прочитать много многообещающих объявлений по цене и так далее. А на месте окажется совершенно другая картина", — рассказал Вячеслав Лысаков.

Профессиональный автоподборщик обязан обладать инструментарием для верификации целостности кузова и оценки кинематики подвески. По словам Лысакова, основными компетенциями мастера являются порядочность и способность дать объективное заключение, а не взимание платы за формальный осмотр. Эстетика выбора автомобиля в современном мире требует глубокого анализа физики металла и юридической чистоты, чтобы "выгодная" покупка не превратилась в дорогостоящую ошибку.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

