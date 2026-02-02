Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кот
Кот
© catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Питомцы
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 13:33

Идея "второго хвоста" оборачивается проблемой — если кошка реагирует так

Кошки не всегда мечтают о пушистом компаньоне, даже если хозяевам идея "второго хвоста" кажется идеальной. Для одних питомцев соседство с другой кошкой становится источником игры и общения, а для других — постоянным стрессом и борьбой за территорию. Именно поэтому важно заранее понять сигналы, которые подаёт животное, прежде чем решаться на пополнение. Об этом сообщает Parade Pets.

Почему не каждая кошка готова делить дом

По своей природе кошки территориальны и чувствительны к изменениям. Переезд мебели, новые запахи или появление другого животного могут нарушить привычное чувство безопасности. Ветеринары подчёркивают: желание завести вторую кошку должно учитывать характер, возраст и состояние здоровья уже живущего в доме питомца.

"Для кошек нормально быть настороженными и несчастными, когда в их доме появляется новая кошка", — говорит ветеринарный врач доктор Джейми Уиттенберг.

Она отмечает, что некоторые кошки действительно расцветают в компаниях себе подобных, но предсказать реакцию без процесса знакомства невозможно.

Признак 1: кошка тяжело переносит любые перемены

Если питомец начинает прятаться, отказывается от общения или даже заболевает после незначительных изменений в доме, появление второй кошки может оказаться для него чрезмерным стрессом.

"Это может заставить кошек больше прятаться или даже заболеть, когда владельцы меняют мебель или приезжают новые гости", — поясняет ветеринар Джоанна Вуднатт.

Признак 2: выраженная территориальность

Шипение, рычание и попытки атаковать других кошек за окном — тревожный сигнал. Постоянная агрессия говорит не о "капризе", а о чувстве угрозы и нежелании делить пространство.

Признак 3: возраст и проблемы со здоровьем

Пожилые кошки или питомцы с хроническими заболеваниями чаще нуждаются в стабильности. Активный котёнок может усугубить боль, тревожность и нарушить режим отдыха.

"Если ваша кошка долгое время была одна и пожила, обычно лучше оставить её прожить последние годы в покое", — отмечает Вуднатт.

Признак 4: кошка избегает нового питомца

Если после знакомства кошка неделями скрывается, избегает общих помещений и не возвращается к обычному поведению, это может говорить о глубоком дискомфорте.

"Кошкам может потребоваться до трёх месяцев, чтобы привыкнуть друг к другу. Если это длится дольше, возможно, кошка не принимает новоприбывшего", — объясняет Уиттенберг.

Признак 5: проблемы с лотком

Нечистоплотность часто становится неожиданным, но важным сигналом. Это не упрямство, а реакция на стресс и конкуренцию за ресурсы.

"Конкуренция или страх вокруг таких ресурсов, как лотки, могут заставить кошку почувствовать, что у неё нет безопасного места", — говорит Уиттенберг.

Признак 6: изменение аппетита

Кошки не любят есть в напряжённой обстановке. Если питомец стал есть меньше или торопливо, причина может быть в тревоге из-за соседства.

"Кошек следует кормить отдельно, а не в поле зрения друг друга", — подчёркивает ветеринар.

Признак 7: чрезмерный груминг

Постоянное вылизывание, залысины или кожные проблемы нередко связаны с хроническим стрессом.

"Чрезмерный уход за собой, выпадение волос или повторяющиеся проблемы с кожей могут быть тонкими признаками хронического стресса", — отмечает Уиттенберг.

Ветеринары сходятся во мнении: если вы всё же решились на второго питомца, ключевыми остаются постепенное знакомство, отдельные миски и лотки, а также внимательное наблюдение за поведением. Иногда забота о благополучии кошки означает признать, что ей комфортнее быть единственной хозяйкой территории.

Автор Сергей Ермаков
Сергей Ермаков — ветеринарный врач, к.в.н. со стажем 25+ лет. Эксперт по инфекционным болезням, гериатрии и организации ветеринарной помощи.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кошка перестала мурлыкать внезапно — хозяева пугаются зря: проверьте один момент 31.01.2026 в 15:53

Некоторые кошки не мурлычут по физиологии, привычкам или из‑за тихих вибраций — это не всегда признак болезни. Следите за аппетитом и общим поведением.

Читать полностью » Каждое движение — сигнал: кошка воспитывает котят языком, который люди почти не замечают 31.01.2026 в 12:59

Как кошка воспитывает котят и почему её строгость не имеет ничего общего с наказанием. Тонкий язык сигналов, влияющий на поведение взрослых кошек.

Читать полностью » Заметил зимой, как пёс вылизывает пол и ковёр — оказалось, он 30.01.2026 в 19:05

Если собака зимой лижет пол или ковёр, это часто вызвано солью и искаженными запахами, а дефицит прогулок усиливает навязчивость; промывание лап и игры помогают.

Читать полностью » Кошачье поведение перед бедствиями вызывает мурашки — странные сигналы невозможно игнорировать 30.01.2026 в 15:52

Кошкам часто приписывают способность предсказывать дождь, землетрясения и даже болезни. Разбираемся, где заканчиваются мифы и начинается наука.

Читать полностью » Собака чихает во время игры — и это не болезнь: что она на самом деле пытается сказать 30.01.2026 в 14:02

Почему собака чихает именно в пылу игры и как понять, что это не болезнь: короткий мягкий чих — социальный сигнал, который снижает напряжение.

Читать полностью » Апгрейд убийцы: незаметная смена зубов делает белую акулу опаснее с каждым годом 30.01.2026 в 9:49

Учёные выяснили, что зубы больших белых акул меняются с возрастом и отражают переход от рыбы к охоте на млекопитающих, раскрывая скрытые этапы их жизни.

Читать полностью » Когти собаки выдают проблему раньше боли: один звук при ходьбе — тревожный сигнал 29.01.2026 в 23:51

Когти собаки часто выдают проблемы: изменения походки, цвет, запах или скол. Узнайте, когда нужен ветврач или грумер и как уход за питомцем спасёт лапу. Не откладывайте осмотр.

Читать полностью » Кошка перестала мочиться — счёт может идти на часы: главный признак, который нельзя пропустить 29.01.2026 в 19:29

Если питомец внезапно перестал мочиться — это угроза жизни. Узнайте главные урологические признаки у кошек и собак, причины и неотложные действия.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Один родительский тон ломает уверенность — ребёнок чувствует угрозу, даже если слова "правильные"
Наука
Старые снимки Хаббла выдали сюрприз: алгоритм нашёл сотни объектов, которых раньше никто не замечал
Авто и мото
Экономия на потом выходит боком: несменённый ремень ГРМ делает авто финансовой ловушкой
Авто и мото
Авторынок катится к обрыву: кредиты ломают продажи, но неожиданно оживает другой сегмент
Красота и здоровье
Желудок болит месяцами, а анализы чистые: природное средство сломало замкнутый круг
Спорт и фитнес
Живот после 55 не уходит — упражнения стоя работают лучше планок
Садоводство
Каланхоэ зацветает само — если поставить горшок в правильное место
Красота и здоровье
Десять лет спустя результат всё ещё виден: матерей без депрессии объединяет один фактор
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet