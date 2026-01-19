Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ремень безопасности
Ремень безопасности
Сергей Герасимов Опубликована сегодня в 2:20

Не выезжал, а штраф за ремень есть: инспекторы используют один трюк с парковкой поздно вечером

Инспекторы выписывают штраф за ремень на парковке — страховщик

Даже спокойный вечер во дворе может обернуться для водителя неприятным разговором с инспектором. Некоторые автомобилисты неожиданно получают штрафы, не выезжая на дорогу и находясь в припаркованной машине. Страховщик объяснил, как в таких ситуациях не оказаться нарушителем формально и не потерять время и нервы. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Почему штраф за ремень возможен на парковке

Истории о штрафах за непристегнутый ремень на парковке звучат странно, но на практике подобные случаи действительно происходят. Сценарий обычно одинаковый: к стоящему автомобилю подъезжает экипаж ДПС, инспектор заявляет, что водитель якобы только что двигался без ремня и заехал на парковку прямо на глазах у патрульных. Дальше предлагается "простой вариант" — оформить минимальное нарушение и разъехаться.

Расчет делается на эффект неожиданности. Водитель уже закончил поездку, устал и не настроен тратить дополнительное время на разбирательства. В результате многие соглашаются на штраф, даже если уверены, что никакого нарушения не было.

Как действуют инспекторы и почему это работает

Подобные ситуации чаще всего разворачиваются без свидетелей — поздно вечером или ночью во дворах и на пустых парковках. В случае отказа признать вину водителю могут намекать на более серьезные последствия, что дополнительно усиливает давление. Формально инспектору достаточно зафиксировать свои слова в протоколе, после чего документ передается на подпись.

При дальнейшем обжаловании водителю приходится доказывать, что он не двигался и не нарушал ПДД. На практике это сложно, поскольку нередко суды исходят из презумпции доверия к сотрудникам полиции, если у автомобилиста нет убедительных доказательств обратного.

Как снизить риск и не попасть в неприятности

Самый надежный способ избежать подобных ситуаций — не находиться долго в машине на парковке, особенно в темное время суток. Одинокий водитель в салоне часто вызывает повышенный интерес у патрульных. Отдельного внимания заслуживает употребление алкоголя в припаркованном автомобиле — даже без движения оно может привести к проверке на трезвость и затяжному разговору.

Страховщики и юристы также советуют заранее думать о доказательствах. Видеорегистратор с функцией записи на стоянке или камера во дворе могут сыграть решающую роль, если возникнет спор. В итоге гораздо проще предотвратить конфликт, чем позже тратить силы на обжалование штрафа и восстановление своей правоты.

Автор Сергей Герасимов
Сергей Герасимов — автоюрист (КФУ) с 20-летним стажем. Эксперт по ДТП, защите прав потребителей и спорам со страховыми компаниями. Судебный защитник.
Редактор Алина Семёнова
Алина Семёнова — журналист, корреспондент новостной службы Ньюсинфо

