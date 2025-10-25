Вода в трубах, мыши в проводке: чем оборачивается зима без страховки

Страховка дачного дома — не просто формальность, а реальный способ защитить имущество от непредвиденных ситуаций. Особенно это актуально, если участок используется только летом, а зимой остаётся без присмотра. Доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева в беседе с aif.ru рассказала, зачем нужна сезонная страховка и как она помогает владельцам недвижимости избежать серьёзных убытков.

"Такая страховка поможет защитить от типичных "зимних рисков”, — говорит она. — Например, оставленная в трубах вода замерзает, и это может повредить систему водоснабжения. Или из-за обильного снега может повредиться или протечь крыша. Ледяной дождь или метель могут оборвать кабели, а мыши — перегрызть провода. Наконец, нельзя исключать и риск банальной кражи."

Зачем даче нужна сезонная страховка

Когда дачный дом остаётся без хозяев, он оказывается уязвимым перед силами природы и человеческим фактором. Зимой, когда никто не следит за состоянием коммуникаций, дачу могут повредить мороз, снег, влага или даже животные. Замерзшая вода в трубах разрывает систему водоснабжения, сильные ветра рвут кабели, а грызуны портят проводку. Кроме того, нередки случаи краж — злоумышленники легко проникают в пустующие строения.

Сезонная страховка как раз и предназначена для того, чтобы компенсировать ущерб от таких ситуаций. Полис можно оформить на короткий срок - например, на осенне-зимний период, когда дача не используется.

Когда выгоднее временная страховка

По словам Васильевой, временная страховка удобна тем, что не требует ежегодных затрат, если дом используется лишь несколько месяцев в году. Однако у неё есть особенность:

"Временная страховка в расчёте на месяц обычно обходится дороже, чем годовая," — отмечает эксперт.

Это объясняется тем, что страховщики закладывают повышенные риски: зимой вероятность повреждения дома выше, а длительное отсутствие хозяев увеличивает опасность краж или пожаров.

От чего зависит цена полиса

Стоимость сезонного страхования формируется индивидуально. На неё влияют:

Материал стен и перекрытий. Каменные и кирпичные дома оцениваются дешевле, чем деревянные.

Возраст постройки. Старые здания требуют больше внимания и имеют повышенный риск аварий.

Наличие печи, камина, бани. Открытый огонь повышает вероятность возгорания.

Перечень рисков. Чем больше пунктов включено (пожар, затопление, кража, обрушение), тем выше цена.

Рыночная стоимость недвижимости и её расположение. Участки вдали от населённых пунктов обычно страхуются дороже.

"В среднем стоимость временного страхового полиса варьируется от 0,1% до 1% от общей страховой суммы," — заключает Васильева. — "Впрочем, тарифы зависят от конкретной компании. Чтобы прикинуть, во сколько обойдётся страховка, лучше заранее посчитать сумму на калькуляторе на официальном сайте страховщика."

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: оставлять дом без страховки на зиму.

Последствие: риск потери имущества из-за погодных явлений или кражи.

Альтернатива: оформить временный полис, покрывающий основные риски.

Ошибка: выбирать самый дешёвый тариф.

Последствие: минимальная страховая защита и отказ в выплате при частных повреждениях.

Альтернатива: включить в полис только реальные угрозы, сохранив баланс между ценой и безопасностью.

Ошибка: не сообщать о дополнительных постройках (бане, гараже, теплице).

Последствие: отсутствие компенсации при их повреждении.

Альтернатива: указать все объекты при оформлении договора.

Советы шаг за шагом

Оцените риски. Определите, какие угрозы наиболее вероятны: морозы, обледенение, протечки, пожары. Сравните предложения. Используйте онлайн-калькуляторы на сайтах страховых компаний. Проверяйте условия. Внимательно читайте, какие риски реально покрываются. Храните документы. Фото имущества и чеки помогут при обращении за выплатой. Продумайте профилактику. Осушите трубы, отключите электричество, закройте окна и двери.

А что если дом используется круглый год?

Если дача обжита и эксплуатируется зимой, лучше оформить годовую страховку - она обычно дешевле в пересчёте на месяц и включает больше пунктов защиты. В этом случае можно выбрать комбинированный полис: страхование здания, имущества, а также гражданской ответственности (например, если из-за протечки пострадают соседи).

Плюсы и минусы временного страхования