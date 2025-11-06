Зима приближается — и счёт растёт: сколько теперь стоит шиномонтаж в Тюмени
С наступлением холодов тюменцы массово едут менять резину. Однако стоимость сезонного шиномонтажа в этом году заметно выросла. Согласно данным с сайтов автосервисов, минимальная цена начинается от 1 500 рублей за комплект колёс радиусом R13, а дальше — только выше.
Цены на шиномонтаж в популярных сервисах
"Автостоп" предлагает комплексный шиномонтаж для легковых автомобилей:
-
R13 — 1 500 рублей за четыре колеса;
-
R14 — 2 100 рублей;
-
R15 — 2 500 рублей.
В мастерской "Покрышкино" цены схожие:
-
R13 — 1 500 рублей,
-
R14 — 1 900 рублей,
-
R15 — 2 000 рублей.
В компании "Колеса даром" расчёт ведётся по-другому — за одну пару колёс:
-
R13 — 2 080 рублей за две пары,
-
R14 — 1 800 рублей,
-
R15 — 2 200 рублей.
Сервис "МастерШин" указал цены за полный комплект:
-
R13 — 2 200 рублей,
-
R14 — 2 400 рублей,
-
R15 — 2 900 рублей.
А вот в "Авто-1" шиномонтаж дороже среднего:
-
R13 — 2 800 рублей,
-
R14 — 3 200 рублей,
-
R15 — 4 000 рублей.
Итоги: где дешевле и что влияет на цену
Самыми доступными остаются небольшие станции, где можно переобуть машину менее чем за 2 000 рублей. В крупных сетевых сервисах цена выше — там учитывают не только работу, но и гарантию на балансировку и подкачку.
Стоимость также зависит от размера колёс, наличия дисков, типа автомобиля и сезона. В ноябре, когда поток клиентов особенно велик, некоторые СТО временно повышают тарифы.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru