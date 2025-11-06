Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сезонная замена колёс и проверка сход-развала
Сезонная замена колёс и проверка сход-развала
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 4:46

Зима приближается — и счёт растёт: сколько теперь стоит шиномонтаж в Тюмени

В Тюмени выросли цены на шиномонтаж — минимальная стоимость от 1 500 рублей за комплект

С наступлением холодов тюменцы массово едут менять резину. Однако стоимость сезонного шиномонтажа в этом году заметно выросла. Согласно данным с сайтов автосервисов, минимальная цена начинается от 1 500 рублей за комплект колёс радиусом R13, а дальше — только выше.

Цены на шиномонтаж в популярных сервисах

"Автостоп" предлагает комплексный шиномонтаж для легковых автомобилей:

  • R13 — 1 500 рублей за четыре колеса;

  • R14 — 2 100 рублей;

  • R15 — 2 500 рублей.

В мастерской "Покрышкино" цены схожие:

  • R13 — 1 500 рублей,

  • R14 — 1 900 рублей,

  • R15 — 2 000 рублей.

В компании "Колеса даром" расчёт ведётся по-другому — за одну пару колёс:

  • R13 — 2 080 рублей за две пары,

  • R14 — 1 800 рублей,

  • R15 — 2 200 рублей.

Сервис "МастерШин" указал цены за полный комплект:

  • R13 — 2 200 рублей,

  • R14 — 2 400 рублей,

  • R15 — 2 900 рублей.

А вот в "Авто-1" шиномонтаж дороже среднего:

  • R13 — 2 800 рублей,

  • R14 — 3 200 рублей,

  • R15 — 4 000 рублей.

Итоги: где дешевле и что влияет на цену

Самыми доступными остаются небольшие станции, где можно переобуть машину менее чем за 2 000 рублей. В крупных сетевых сервисах цена выше — там учитывают не только работу, но и гарантию на балансировку и подкачку.

Стоимость также зависит от размера колёс, наличия дисков, типа автомобиля и сезона. В ноябре, когда поток клиентов особенно велик, некоторые СТО временно повышают тарифы.

