Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Шипованные и нешипованные зимние шины
Шипованные и нешипованные зимние шины
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 10:17

Занос — это не случайность: три ошибки с резиной, которые чаще всего приводят к трагедиям

Госдума напомнила: за езду на летней резине зимой предусмотрен штраф 500 рублей

Использование шин не по сезону может обернуться не просто риском на дороге, но и юридическими последствиями. Водители, которые игнорируют требования по замене резины, могут столкнуться с тем, что при аварии этот факт будет признан отягчающим обстоятельством. В последние годы тема сезонной смены шин всё чаще обсуждается не только среди автолюбителей, но и на законодательном уровне.

"В случае ДТП этот факт может быть признан отягчающим обстоятельством, так как напрямую влияет на управляемость и тормозной путь", — заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

Почему важно менять шины вовремя

Технический регламент Таможенного союза чётко устанавливает сроки, когда автомобили должны быть "переобуты" в зимнюю или летнюю резину. Для легковых машин и лёгких грузовиков правила едины: с 1 декабря по 28 февраля использование летней резины запрещено. Это связано с тем, что состав летних шин не рассчитан на низкие температуры — они твердеют, теряют сцепление с дорогой, а тормозной путь увеличивается в разы.

Помимо ухудшения управляемости, летняя резина зимой становится фактором риска не только для самого водителя, но и для окружающих. При экстренном торможении или повороте автомобиль может уйти в занос, особенно на обледенелом покрытии.

Штрафы и ответственность

За езду на летней резине зимой предусмотрен административный штраф — 500 рублей. На практике инспекторы часто ограничиваются предупреждениями, однако юридическая база для наказания уже существует. В Госдуме отмечают, что в будущем контроль за сезонной заменой шин может стать строже.

Главная цель этих мер — повышение дисциплины на дорогах. Правильный выбор шин — один из самых простых способов снизить количество аварий в зимний период.

Когда переходить на зимние шины

Многие водители ждут первого снега, чтобы поменять колёса, но специалисты советуют делать это заранее. Как только температура стабильно держится около +5 °C, летняя резина теряет эластичность, а значит, пора переходить на зимнюю.

"Рекомендую менять резину при первых снегопадах, образовании наледи или при температуре выше плюс пяти градусов", — отметил эксперт РЭУ им. Плеханова Сергей Калачев.

По его словам, установка зимних шин только на ведущие колёса — опасное заблуждение. Они должны стоять на всех осях автомобиля, иначе система торможения и устойчивости теряет эффективность.

Сравнение: летняя vs зимняя резина

Характеристика Летняя резина Зимняя резина
Рабочий диапазон температур +5 °C и выше до -30 °C
Сцепление на льду и снегу Плохое Отличное
Износостойкость на сухом асфальте Высокая Средняя
Шумность Ниже Выше
Расход топлива Меньше Чуть больше

Как правильно подготовиться к зимнему сезону

  1. Проверьте глубину протектора — она должна быть не менее 4 мм.

  2. Осмотрите боковины шин на наличие трещин.

  3. Проверьте давление — в холодное время года оно падает быстрее.

  4. Убедитесь, что колёса сбалансированы.

  5. Храните летние шины в прохладном и тёмном месте, желательно в специальных чехлах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использование летней резины при отрицательных температурах.
    Последствие: удлинённый тормозной путь, риск заноса.
    Альтернатива: установка сертифицированных зимних шин с маркировкой "M+S" или "3PMSF".

  • Ошибка: монтаж зимней резины только на ведущие колёса.
    Последствие: неустойчивость при торможении и поворотах.
    Альтернатива: замена всех четырёх шин.

  • Ошибка: затягивание со сменой до первого снега.
    Последствие: износ шин и аварийная опасность на холодном асфальте.
    Альтернатива: ориентироваться по температуре, а не по погодным явлениям.

А что если… поставить всесезонку?

Многие водители выбирают всесезонные шины, считая их универсальным решением. Однако даже они имеют ограничения. При температурах ниже -10 °C такие шины теряют сцепление и ведут себя хуже зимних. Они подходят скорее для регионов с мягким климатом или для тех, кто редко выезжает за город.

Плюсы и минусы зимних шин

Плюсы Минусы
Хорошее сцепление на снегу и льду Более быстрый износ на сухом асфальте
Повышенная безопасность Более высокий уровень шума
Улучшенная управляемость при низких температурах Повышенный расход топлива
Возможность уверенно трогаться на подъёме Более высокая цена

FAQ

Как выбрать зимние шины?
Выбирайте модели с маркировкой "3PMSF" — она означает, что резина прошла тесты на сцепление на снегу. Обратите внимание на дату производства: шины старше пяти лет теряют свойства.

Когда лучше менять резину?
Оптимально — при установившейся температуре +5 °C. Не ждите снегопадов, ориентируйтесь на прогноз.

Можно ли ездить на зимней резине летом?
Не рекомендуется. Мягкий состав перегревается и быстрее стирается, а управляемость ухудшается.

Мифы и правда

  • Миф: шипы портят асфальт.
    Правда: современные шипованные шины имеют укороченные шипы с алюминиевым сердечником, снижающие износ покрытия.

  • Миф: зимняя резина не нужна в городе.
    Правда: даже в мегаполисах образуется наледь, особенно ночью.

  • Миф: можно менять только передние колёса.
    Правда: дисбаланс сцепления делает машину неустойчивой на поворотах.

Интересные факты

  1. Первые зимние шины появились в Финляндии в 1934 году.

  2. В некоторых странах Европы (например, в Норвегии и Швеции) за отсутствие зимних шин в холодный сезон можно получить штраф до 500 евро.

  3. Исследования показывают, что переход на зимнюю резину снижает вероятность ДТП на 30-40%.

Исторический контекст

После введения технического регламента Таможенного союза в 2015 году Россия, Беларусь и Казахстан впервые получили единые правила по использованию зимних и летних шин. С тех пор нормы регулярно пересматриваются, а внимание к безопасности на дорогах растёт.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Влага и оставленные продукты вызывают плесень в салоне автомобиля сегодня в 6:14
Грибок атакует салон: почему запах сырости опаснее, чем кажется

Узнайте, как плесень появляется в салоне, почему она опасна и какие шаги помогут сохранить обивку сухой и безопасной для здоровья.

Читать полностью » Инженеры BMW: модель M5 CS признана самой быстрой в истории бренда сегодня в 5:27
BMW показал, на что способны его самые быстрые модели — финал вас удивит

Скорость, технологии и престиж — три кита, на которых держится философия BMW. Кто из них сегодня заслуживает звания самого быстрого?

Читать полностью » Смешивание бензина АИ-92 и АИ-95 безопасно при соблюдении рекомендаций производителя сегодня в 5:10
Бензиновая рулетка: что будет с двигателем, если смешать АИ-92 и АИ-95

Автомобилисты спорят о смешивании бензина разных марок. Разбираемся, как это влияет на двигатель и какие риски действительно существуют.

Читать полностью » Передние туманки должны работать только с ближним или дальним светом при плохой видимости сегодня в 4:58
Яркий свет — скрытая угроза: как неправильно включённые противотуманки провоцируют ДТП

Когда включение противотуманок становится опасным и нарушает закон, а когда действительно помогает водителю в непогоде.

Читать полностью » Агентство сегодня в 4:28
Рекордный ввоз машин с пробегом: что заставило покупателей спешить за покупкой

Сентябрь 2025 года принёс рекорд по ввозу подержанных авто. Что стало причиной ажиотажа и как новые пошлины изменят рынок — разбираемся подробно.

Читать полностью » Парковка на газоне или тротуаре во дворах крупных городов карается штрафом до 3 000 рублей сегодня в 3:56
Двор превратился в зону штрафов: что запрещено делать с машиной рядом с домом

Новые правила делают дворы безопасными, но требуют от водителей внимательности и соблюдения ПДД. Узнайте, за что могут наказать во дворах.

Читать полностью » ГИБДД России напомнила, когда водителям стоит менять резину на шипованную сегодня в 3:25
Пять причин, почему зимой машина может стать неуправляемой — проверь свои шины

Шипованные шины — надёжная защита от зимних сюрпризов. Почему они не теряют актуальности, как выбрать подходящую модель и чего стоит избегать — в нашем материале.

Читать полностью » Защита картера двигателя может перегревать мотор при неправильной установке сегодня в 2:58
Вред под колесами: почему лишняя защита картера может стоить двигателю жизни

Узнайте, когда защита картера действительно нужна и какие риски скрываются за привычным элементом, который многие автовладельцы ставят автоматически.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Фитнес-тренер Вареникина объяснила, почему строгие диеты не помогают похудеть
Питомцы
Ихтиологи: перекорм — основная причина болезней аквариумных рыб
Садоводство
Учёные: зимой кактусы замедляют рост и нуждаются в прохладе и свете
УрФО
В Перми с 2026 года вырастет стоимость патента для иностранных работников
Красота и здоровье
Двухчасовая ходьба ежедневно продлевает жизнь на одиннадцать лет — Зухра Павлова
Еда
Чернослив добавляет сладкий акцент в слоеный салат с курицей
Дом
Корица, гвоздика и ваниль - специи, которые нельзя ставить рядом с сахаром
Красота и здоровье
Николай Чередниченко объяснил, как правильно говорить с человеком, страдающим алкоголизмом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet