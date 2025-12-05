Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 15:39

Ветер 35-летней давности рассказал: мхи перешли на ранний старт, обгоняя климат

Архивная ДНК выявила сдвиг сроков спор мхов на несколько недель — JE

Неожиданное открытие, связанное с архивом воздуха возрастом более трёх десятилетий, заставило учёных по-новому взглянуть на темп климатических изменений. Исследователи обнаружили, что северные мхи начали выпускать споры значительно раньше, чем в конце XX века, и эти сдвиги оказались намного масштабнее, чем предполагалось. Генетические следы, спрятанные в старых воздушных фильтрах, превратились в уникальную хронологическую запись, демонстрирующую, насколько быстро экосистемы реагируют на потепление. Об этом сообщает Journal of Ecology (JE).

Архив, который не планировали создавать

История этого исследования началась ещё в 1960-х годах, когда вооружённые силы Швеции стали собирать образцы воздуха, стремясь отслеживать радиоактивные следы после испытаний ядерного оружия. Тогда никто не думал, что стекловолоконные фильтры будут удерживать и другие частицы, включая пыльцу, споры и микроскопические фрагменты ДНК. Спустя десятилетия оказалось, что эти образцы представляют собой драгоценный ресурс для изучения биологических процессов.

"Образцы оказались уникальным источником ДНК частиц, принесённых ветром", — говорит Нильс Кронберг.

Исследователь Пер Стенберг был первым, кто осознал ценность забытых фильтров. Благодаря его инициативе возникла возможность проследить многолетнюю динамику распространения спор северных мхов — организмов, чрезвычайно чувствительных к климатическим переменам. Результаты анализа показали: начало образования спор сдвинулось в среднем на четыре недели раньше, чем в 1990 году, а пик наступает примерно на шесть недель раньше. Подобные сезонные изменения изучаются и в других климатических исследованиях, например при оценке того, как ускоряющееся потепление Арктики влияет на изменение длительности сезонов.

Ключевая роль прошлогоднего климата

Одним из самых неожиданных выводов стало то, что распространение спор зависит не от текущей весны, а от погодных условий предыдущего года. Более тёплая осень позволяет споровым коробочкам мхов дольше созревать перед зимой, что даёт им возможность высвобождать споры значительно быстрее с наступлением весны.

"Мы ожидали, что важнее будет снеготаяние или температура в текущий сезон, но решающее значение имеют условия предыдущего года", — объясняет Фиа Бенгтссон.

Учёные отмечают, что подобные находки подчёркивают: климатические изменения формируют отложенные эффекты, которые не всегда заметны сразу. Поэтому точное понимание механизмов развития таких процессов позволяет прогнозировать биологические сдвиги на долгосрочную перспективу. Широкая сеть точек сбора по всей Швеции даёт возможность отслеживать региональные различия и получать данные о том, как экосистемы реагируют на температурные колебания на больших расстояниях. В других климатических исследованиях наблюдаются аналогичные последствия глобального потепления, включая ускоренное таяние ледников, как показано в работе о том, как изменения в Антарктиде обнажают породы с высоким содержанием железа.

Значение находки для современной экологии

Сдвиг сроков развития растений оказывает прямое влияние на всю экосистему. Если мхи начинают активность раньше, это может влиять на взаимодействие с насекомыми, распространение спорными потоками воздуха и динамику связанных микроорганизмов. Кроме того, такие изменения способны нарушить синхронность между видами, что приводит к цепным реакциям в пищевых сетях.

Ускоренная реакция мхов на климат показывает, насколько быстро природные ритмы перестраиваются вслед за потеплением. Это открывает путь к новому направлению исследований: использование воздушных архивов для изучения биологических изменений, накопленных десятилетиями. Подобные методы можно применять для анализа спор папоротников, пыльцы деревьев и микроорганизмов, что расширяет возможности мониторинга экосистем.

Сравнение подходов к изучению сезонности

Изучение сезонных сдвигов в природе опирается на несколько подходов. Полевые наблюдения позволяют фиксировать сроки развития растений, однако они ограничены временем и масштабом. Генетические исследования дают детальный срез, но требуют специальных условий отбора проб. Архивы воздуха объединяют преимущества обоих методов: исследования можно проводить ретроспективно и получать данные высокой точности. Такой подход становится особенно ценным при изучении долгосрочных климатических изменений.

Популярные вопросы о сезонных сдвигах у мхов

1. Почему мхи реагируют на климат быстрее других растений?
Мхи чувствительны к температуре и влаге, поэтому их фенология быстрее отражает изменения климата.

2. Влияет ли раннее распространение спор на экосистему?
Да. Это может менять взаимодействия между видами и нарушать баланс в пищевых сетях.

3. Можно ли использовать такие архивы для изучения других организмов?
Да. Метод подходит для анализа спор, пыльцы и микроорганизмов, что расширяет возможности экологического мониторинга.

