Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 18:18

Праздник кончился, а охота началась: почему самые выгодные ёлки появляются только после праздников

Январские скидки на искусственные ели достигли 40% — URA.RU

Плотный январский спрос на новогодние товары почти незаметен для широкой публики, однако именно в это время покупатели могут серьезно сэкономить на искусственных елях, об этом сообщает издание URA. RU. Владельцы профильных магазинов отмечают, что после праздников цены ощутимо падают, хотя ассортимент в этот период становится ограниченным.

Сезонные колебания цен

По словам предпринимателя Андрея Любова, январь традиционно считается самым удачным месяцем для покупки праздничных деревьев. Он поясняет, что продавцы снижают стоимость после завершения основного сезона, когда поток клиентов резко уменьшается.

"На самом деле самые выгодные цены на новогодние ели в январе. Многие про это знают и покупают в этом месяце. Скидки могут достигать 40%", — сообщил Андрей Любов корреспонденту агентства.

Однако значительная экономия связана с тем, что к этому времени остается минимальный выбор: популярные модели раскупают еще в декабре. Любов отмечает, что ожидание предновогодних распродаж редко оправдывается, так как в период высокого спроса снижение цены практически не применяется. Так что покупатели, рассчитывающие на декабрьские акции, чаще всего сталкиваются с неизменными расценками.

Причины спроса после праздников

Предприниматель указывает, что в январе елки приобретают те, кто не успел отметить праздник дома из-за работы или поездок. Некоторые пермяки делают покупку специально к Рождеству, предпочитая обновить украшение уже после новогодней ночи. Такие клиенты ориентируются не только на стоимость, но и на спокойный режим выбора без декабрьской суеты.

Есть и покупатели, которые заранее готовятся к следующему сезону. Они предпочитают оформлять предзаказ, чтобы зафиксировать цену и гарантировать наличие нужной модели. По словам Андрея Любова, этот подход позволяет избежать сезонных колебаний и обеспечивает доступ к тем вариантам, которые в январе могут быть уже недоступны.

