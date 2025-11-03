Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 17:11

После каникул — в больницу? Детские коллективы снова запускают волну вирусов

URA.RU: в Свердловской области ожидают новый подъем простуд и ОРВИ после школьных каникул

Главный внештатный эпидемиолог минздрава Свердловской области Александр Харитонов предупредил о возможном подъеме уровня заболеваемости после 10 ноября. Об этом он рассказал в интервью URA. RU, отметив, что нынешнее временное затишье не означает завершение сезона простуд.

Почему рост временно замедлился

"Подъем заболеваемости в сентябре был обусловлен формированием новых организованных коллективов, а в настоящее время все стабилизировалось. Тем более сейчас дети в образовательных учреждениях ушли на каникулы, и после возвращения с каникул, после 10 ноября, мы ожидаем подъем заболеваемости", — сообщил Харитонов.

Снижение числа случаев ОРВИ в последние недели, по словам специалиста, связано с разобщением детских коллективов и временным снижением контактов среди населения. На прошлой неделе уровень заболеваемости снизился на 7% по сравнению с предыдущей, зарегистрировано около 26 тысяч случаев заражений.

Когда начнется сезонный пик

Эпидемиолог отметил, что новый рост заболеваемости будет связан прежде всего с похолоданием и возвращением детей в школы. По его словам, это будет стабильный сезонный подъем, который продлится до конца года, а его интенсивность напрямую зависит от того, насколько ответственно жители региона будут соблюдать противоэпидемиологические меры - носить маски, избегать массовых мероприятий и вовремя обращаться к врачу при первых симптомах.

