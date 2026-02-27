Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка с выпадением волос
Девушка с выпадением волос
© Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 16:16

Человек меняет шерсть, как звери: сезонная потеря волос оказалась обычным эхом эволюции

Сезонное выпадение волос достигает пиков весной и осенью, с осенним максимумом, который часто начинается уже в августе и протекает интенсивнее. Это явление коренится в эволюционных механизмах, напоминающих линьку у животных, и связано с биохимическими перестройками организма: колебаниями иммунитета, гормонального фона и уровня мелатонина под влиянием светового дня. Для многих изменения незаметны, но у людей с ослабленными волосами межсезонье провоцирует обострения. Об этом сообщается на сайте Pravda.Ru.

Трихолог, кандидат медицинских наук и член Международной Трихологической Ассоциации Владислав Ткачев объяснил физиологическую основу феномена. По его словам, в переходные периоды иммунная система адаптируется к новым условиям, эндокринная сфера претерпевает изменения, а сокращение мелатонина из-за удлинения дня сказывается с задержкой в два-три месяца. Дополнительным фактором может стать избыточное ультрафиолетовое излучение, например, на пляже без защиты головы.

"Есть два пика сезонного выпадения волос — весной и осенью. Весенний пик обычно более сглаженный, осенний более выраженный. История этого уходит в эволюцию, как у животных, которые линяют, но поскольку мы далеко от них ушли, большинство людей сезонности не замечает. Однако у части людей, особенно если волосы изначально ослаблены, в эти периоды выпадение усиливается", — пояснил Владислав Ткачев.

Специалист подчеркнул, что списывать выпадение исключительно на дефицит витаминов некорректно: поливитамины редко помогают, не устраняя первопричину. При подтвержденных недостатках железа или витамина D после зимы корректировку следует проводить под контролем врача. Антропологические корни проблемы подчеркивают нашу связь с природными ритмами, делая осведомленность ключом к сохранению здоровой шевелюры.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Инфекции зубов крадут вашу молодость: секреты долголетия и здоровья скрыты в полости рта вчера в 19:48

Ученые обнаружили связь между состоянием корней зубов и чистотой сосудов. Узнайте, как один больной зуб может стать причиной диабета и ранних морщин.

Читать полностью » Тепло уходит, грипп приходит: как свиной грипп становится настоящей угрозой для каждого вчера в 18:15

Свинной грипп имеет скрытые симптомы, и на ранних стадиях его сложно разграничить с обычной простудой.

Читать полностью » Мина под малым тазом: привычка листать ленту превращает визит в туалет в сосудистую пытку вчера в 17:46

Утренняя привычка проверять почту, сидя на унитазе, оказалась опаснее, чем кажется. Ученые обнаружили пугающую связь между скроллингом ленты и биомеханикой вен.

Читать полностью » Будильник на двадцать пятой минуте: найдена идеальная доза сна для полной перезагрузки ума вчера в 16:10

Ученые определили идеальное время для дневного отдыха, которое превращает свежие впечатления в прочные знания, не вызывая чувства разбитости и тяжести в голове.

Читать полностью » Троянский конь внутри тела: пластик в мужской системе стал скрытым триггером опасных мутаций вчера в 15:53

Исследователи обнаружили, что ткани мужского организма буквально пропитаны 12 видами пластика, который попадает внутрь из привычных упаковок и даже домашней пыли.

Читать полностью » Дорого и бесполезно: кому на самом деле нужно сдавать генетические тесты вчера в 14:26

Генетик Константин Китаев рассказал NewsInfo, в каких случаях желательно сделать генетический тест.

Читать полностью » Женское тело под угрозой: как менопауза нарушает привычный баланс гормонов и метаболизма вчера в 10:19

В менопаузе многие женщины сталкиваются с привычным дисбалансом: лишний вес, трудности со сном и стресс. Узнайте секреты, как изменить эту ситуацию.

Читать полностью » Проблема на фоне облаков: как витамин D влияет на настроение и здоровье кожи в зимний сезон вчера в 8:27

Пасмурные дни могут быть обманчивыми, ведь витамин D — ключ к поддержанию вашего здоровья и энергии.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Сладости на глюкозе — ловушка для голода: как гормональный ответ портит все усилия в похудении
Садоводство
Дерево или камень в ландшафте: выбор материала бордюра определяет здоровье всей экосистемы
Недвижимость
Осенняя рутина: простые лайфхаки меняют уборку дома на радость и избавляют от усталости
Красота и здоровье
Коричневый сдает позиции: аристократичный серый стал главным цветом брюк
Наука
Галактика превращается в медузу: хвосты из газа тянутся на десятки тысяч световых лет в скоплении
Еда
Аромат чеснока крадет сердца: сырные булочки на бриошь-тесте держат хруст и мягкость в идеальном балансе
Недвижимость
Грязь липнет с двойной силой: привычные жесты в уборке, которые мгновенно притягивают новую пыль
Питомцы
Шумный враг поднимает панику: как пылесос превращает дом в зону стресса для питомцев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet