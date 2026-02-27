Человек меняет шерсть, как звери: сезонная потеря волос оказалась обычным эхом эволюции

Сезонное выпадение волос достигает пиков весной и осенью, с осенним максимумом, который часто начинается уже в августе и протекает интенсивнее. Это явление коренится в эволюционных механизмах, напоминающих линьку у животных, и связано с биохимическими перестройками организма: колебаниями иммунитета, гормонального фона и уровня мелатонина под влиянием светового дня. Для многих изменения незаметны, но у людей с ослабленными волосами межсезонье провоцирует обострения. Об этом сообщается на сайте Pravda.Ru.

Трихолог, кандидат медицинских наук и член Международной Трихологической Ассоциации Владислав Ткачев объяснил физиологическую основу феномена. По его словам, в переходные периоды иммунная система адаптируется к новым условиям, эндокринная сфера претерпевает изменения, а сокращение мелатонина из-за удлинения дня сказывается с задержкой в два-три месяца. Дополнительным фактором может стать избыточное ультрафиолетовое излучение, например, на пляже без защиты головы.

"Есть два пика сезонного выпадения волос — весной и осенью. Весенний пик обычно более сглаженный, осенний более выраженный. История этого уходит в эволюцию, как у животных, которые линяют, но поскольку мы далеко от них ушли, большинство людей сезонности не замечает. Однако у части людей, особенно если волосы изначально ослаблены, в эти периоды выпадение усиливается", — пояснил Владислав Ткачев.

Специалист подчеркнул, что списывать выпадение исключительно на дефицит витаминов некорректно: поливитамины редко помогают, не устраняя первопричину. При подтвержденных недостатках железа или витамина D после зимы корректировку следует проводить под контролем врача. Антропологические корни проблемы подчеркивают нашу связь с природными ритмами, делая осведомленность ключом к сохранению здоровой шевелюры.