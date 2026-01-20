Ждала лета, чтобы купить авто — и зря: решает не сезон, а совсем другое

Многие до сих пор уверены: за машиной лучше идти летом, а зимой рынок "мертвый" и смысла смотреть нет. Этот сезонный сценарий звучит логично, но сегодня он всё чаще не совпадает с реальностью. Покупатели выбирают автомобиль не по погоде, а по обстоятельствам — и это меняет правила игры. Об этом сообщает Pravda. Ru.

Почему миф о сезонности держится так долго

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов объясняет: в 1990-е и 2000-е сезонность действительно ощущалась заметнее. Весной и летом люди чаще решались на покупку, потому что впереди были поездки, дача, отпуск, а зимой спрос оседал — и психологически, и из-за бытовых неудобств. Но со временем автомобиль для многих перестал быть "покупкой по настроению" и всё чаще стал утилитарной необходимостью: без него сложнее добираться до работы, возить детей, помогать родственникам, решать ежедневные задачи.

"Покупка автомобиля раньше имела сезонный характер: зимой спрос падал, а весной и летом люди активнее выбирали машины. Это было связано с настроением — многие мотивировали себя предстоящими поездками, отдыхом, путешествиями. Сейчас все изменилось: на решение о покупке влияет не время года, а наличие финансовой возможности, условия кредита и реальная потребность. Кому-то автомобиль нужен, чтобы возить детей или родителей, а кому-то — просто потому что без него невозможно добираться до работы", — пояснил Попов.

Что на самом деле влияет на решение о покупке

По словам эксперта, сегодня ключевыми стали экономическая ситуация, доступность кредитов и уровень дохода. И это логично: даже если на дворе лето, покупку откладывают при нестабильном бюджете, а при острой потребности берут машину и в декабре, и в феврале. На практике важнее не сезон, а сценарий использования: нужен ли автомобиль прямо сейчас, есть ли подходящие условия сделки, устраивают ли расходы на содержание и обслуживание.

Ещё один момент, который часто упускают: рынок стал более "быстрым". Подходящий вариант может появиться внезапно и так же быстро уйти, поэтому многие действуют прагматично — оценивают предложение, проверяют документы и технику, а не ждут "правильного месяца".

Лето всё-таки полезно — но по другой причине

При этом Попов подчёркивает: удобство сезона никто не отменял, особенно если речь о подержанном автомобиле. В тёплое время проще провести полноценный осмотр, заметить нюансы по кузову, лакокрасочному покрытию и мелким техническим признакам, которые зимой скрываются грязью, реагентами и наледью. Плюс длинный световой день и комфортные условия помогают не торопиться: спокойно сделать тест-драйв, заехать на диагностику и сравнить несколько вариантов.