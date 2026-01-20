Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Автовладелец за рулем в движущейся машине
Автовладелец за рулем в движущейся машине
© wikimedia.org by BP63Vincent is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 18:35

Ждала лета, чтобы купить авто — и зря: решает не сезон, а совсем другое

Решение о покупке авто чаще зависит от кредита, а не от сезона — Дмитрий Попов

Многие до сих пор уверены: за машиной лучше идти летом, а зимой рынок "мертвый" и смысла смотреть нет. Этот сезонный сценарий звучит логично, но сегодня он всё чаще не совпадает с реальностью. Покупатели выбирают автомобиль не по погоде, а по обстоятельствам — и это меняет правила игры. Об этом сообщает Pravda. Ru.

Почему миф о сезонности держится так долго

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов объясняет: в 1990-е и 2000-е сезонность действительно ощущалась заметнее. Весной и летом люди чаще решались на покупку, потому что впереди были поездки, дача, отпуск, а зимой спрос оседал — и психологически, и из-за бытовых неудобств. Но со временем автомобиль для многих перестал быть "покупкой по настроению" и всё чаще стал утилитарной необходимостью: без него сложнее добираться до работы, возить детей, помогать родственникам, решать ежедневные задачи.

"Покупка автомобиля раньше имела сезонный характер: зимой спрос падал, а весной и летом люди активнее выбирали машины. Это было связано с настроением — многие мотивировали себя предстоящими поездками, отдыхом, путешествиями. Сейчас все изменилось: на решение о покупке влияет не время года, а наличие финансовой возможности, условия кредита и реальная потребность. Кому-то автомобиль нужен, чтобы возить детей или родителей, а кому-то — просто потому что без него невозможно добираться до работы", — пояснил Попов.

Что на самом деле влияет на решение о покупке

По словам эксперта, сегодня ключевыми стали экономическая ситуация, доступность кредитов и уровень дохода. И это логично: даже если на дворе лето, покупку откладывают при нестабильном бюджете, а при острой потребности берут машину и в декабре, и в феврале. На практике важнее не сезон, а сценарий использования: нужен ли автомобиль прямо сейчас, есть ли подходящие условия сделки, устраивают ли расходы на содержание и обслуживание.

Ещё один момент, который часто упускают: рынок стал более "быстрым". Подходящий вариант может появиться внезапно и так же быстро уйти, поэтому многие действуют прагматично — оценивают предложение, проверяют документы и технику, а не ждут "правильного месяца".

Лето всё-таки полезно — но по другой причине

При этом Попов подчёркивает: удобство сезона никто не отменял, особенно если речь о подержанном автомобиле. В тёплое время проще провести полноценный осмотр, заметить нюансы по кузову, лакокрасочному покрытию и мелким техническим признакам, которые зимой скрываются грязью, реагентами и наледью. Плюс длинный световой день и комфортные условия помогают не торопиться: спокойно сделать тест-драйв, заехать на диагностику и сравнить несколько вариантов.

"Летом осмотреть автомобиль гораздо проще и безопаснее — он чище, световой день длиннее, можно не торопясь все проверить. В холодное время года многие дефекты скрываются под грязью или наледью, а летом их видно сразу. Кроме того, осмотр в комфортных условиях позволяет уделить машине больше внимания, провести диагностику и принять взвешенное решение", — отметил Попов.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сильные морозы увеличивают нагрузку на основные узлы автомобиля — автомеханики вчера в 16:02
Мороз проверяет на прочность: автомобиль зимой страдает из-за привычных действий водителей

Сильные морозы испытывают автомобиль на прочность: какие узлы страдают зимой сильнее всего и какие ошибки водителей чаще всего приводят к поломкам.

Читать полностью » Водители сталкиваются с конфликтами из-за снежных отвалов — автоинструкторы вчера в 15:06
Чистил место — считаешь своим: зимний конфликт, который раскалывает дворы каждую зиму

Суровая зима снова проверяет водителей на прочность: заснеженные дворы, суженные дороги и морозы требуют терпения, ответственности и грамотного подхода.

Читать полностью » Zeekr 7X нацеливается на сегмент Tesla Model Y по скорости зарядки - InsideEVs вчера в 13:11
Китайский электрокроссовер заставил немцев насторожиться: модель разбирают "до винта"

Zeekr 7X от Geely — электрокроссовер с 800 В, 615 км WLTP и зарядкой 10–80% за 13–16 мин. Цена в Чехии от 1 399 000 крон — немцы в тревоге.

Читать полностью » WD-40 повреждает резиновые уплотнители автомобильных дверей — кузовщик вчера в 9:51
Универсальная смазка оказалась врагом вашего автомобиля: вот какие детали она портит незаметно

Почему популярная WD-40 может навредить автомобилю: кузовщик объяснил, какие ошибки водителей приводят к коррозии, порче резины и лишним расходам.

Читать полностью » Mercedes обновляет S-Class 29 января и усиливает ставку на люкс - Motor1 вчера в 9:50
Mercedes входит в 2026-й с "марафоном" новинок: первыми стартуют самые дорогие

Mercedes начинает 2026 марафоном премьер: от обновлённого S‑Class и Maybach с V12 до электрического C‑Class и дебюта AMG — какие сюрпризы ждут рынок?

Читать полностью » Движение и разминка спасают от переохлаждения в машине — автоэксперт вчера в 1:14
Зимой в машине нет термоса? Лучше вообще не выезжайте на трассу — это прямая угроза жизни

Что делать, если машина заглохла зимой на пустынной трассе: практичные советы автослесаря, которые помогут согреться и дождаться помощи.

Читать полностью » Цены на новые автомобили вырастут в 2026 году — Кадаков автожурналист 18.01.2026 в 18:34
Цены на новые машины пошли вверх — россияне хватаются за голову: откладывать покупку стало опасно

Рост цен, осторожность банков и подорожание ремонта меняют баланс на авторынке. Почему ожидание в 2026 году может оказаться самым дорогим решением.

Читать полностью » Проект ПДД предложил приравнять показ прав в MAX к бумажным — автоэксперты 18.01.2026 в 18:25
Бумажные права уходят в прошлое: водителям готовят новый формат проверки документов

Водителям в России могут разрешить показывать права и документы через платформу MAX и QR-код Госуслуг. Новые правила меняют привычный порядок проверок.

Читать полностью »

Новости
Еда
Слишком горячая пища травмирует пищевод и желудок — диетологи
Авто и мото
Зимой давление в шинах снижают на 0.1-0.2 бара для сцепления — шиномонтажник
Дом
Лимонное масло помогло убрать жирные следы на полу — Сара Апарасио
Наука
Челюстные рыбы доминируют благодаря древнему оледенению — Science Advances
Еда
Макароны с тушёнкой на сковороде готовятся за 30 минут — повар
Красота и здоровье
Камень во рту: почему на зубах образуется твердый налет и что с этим делать
Туризм
Обед во Вьетнаме в среднем стоил 500 рублей на человека, рассказали путешественники
Еда
Матча из смеси урожаев дает плоскую горечь вместо умами — Chowhound
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet