Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Котята
Котята
© public domain
Главная / Питомцы
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 5:28

Кошка живёт на улице — роды идут по графику природы: как климат и солнце управляют появлением котят

Каждую весну кошачьи концерты становятся особенно громкими, а поведение питомцев заметно меняется. Это не случайность, а отражение древнего природного механизма, который управляет их размножением. Вопрос о том, когда именно появляются котята, напрямую связан с этим циклом. Об этом сообщает Le Mag du Chat.

Световой день как главный ориентир

В отличие от многих млекопитающих, кошки ориентируются не на календарные месяцы, а на продолжительность светового дня. Они относятся к сезонно полиэстричным животным: их репродуктивная система активируется, когда дни становятся длиннее. Уже в конце зимы гормональный фон самки меняется, начинается течка, сопровождающаяся характерным поведением и призывным мяуканьем.

Такой ритм — наследие дикой природы. Предком домашних кошек считается африканская дикая кошка, а домашние кошки сохраняют охотничьи повадки диких предков. В этих регионах сезонные колебания освещённости выражены слабее, чем в Европе, поэтому на размножение влияют и другие факторы: температура, осадки и доступность пищи. Тем не менее свет остаётся важным стимулом, запускающим цикл.

В естественной среде спаривания могут происходить с конца лета до начала весны, если условия благоприятны. Именно сочетание фотопериода и окружающей среды сформировало тот биологический механизм, который до сих пор определяет ритм размножения домашних кошек.

Уличные кошки: рождение летом — закономерность

Кошки, имеющие свободный доступ на улицу, сильнее зависят от смены сезонов. Их течка чаще всего начинается в конце зимы, а пик спариваний приходится на февраль-март. С учётом средней продолжительности беременности — от 63 до 65 дней — первые котята появляются уже в апреле, а основной период родов приходится на лето.

Летние роды неслучайны. В тёплое время года легче найти пищу, а мягкий климат повышает шансы выживания потомства. Если течка продолжается летом, возможно появление котят и в начале осени, однако такие случаи встречаются реже. Важно учитывать и условия содержания: уличные кошки чаще заражаются бешенством и лейкемией, что также влияет на общее состояние и репродуктивное здоровье животных.

В среднем в одном помёте рождается от трёх до пяти котят. При благоприятных условиях здоровая кошка способна принести несколько помётов за сезон. Такой ритм исторически совпадал с периодами активного размножения мелких грызунов и птиц — основной добычи кошачьих.

Домашние кошки: влияние искусственного света

У кошек, живущих исключительно в помещении, сезонные ориентиры становятся менее чёткими. Постоянное освещение в квартире, особенно осенью и зимой, меняет восприятие длины дня. В результате течка может начинаться раньше, повторяться чаще и иногда наблюдаться практически круглый год.

Тем не менее даже у домашних питомцев пик половой активности чаще всего сохраняется весной. Если кошка не стерилизована и в доме есть некастрированный самец, беременность возможна в любое время года. Поскольку срок вынашивания остаётся неизменным, котята могут родиться как зимой, так и летом.

Несмотря на это, на практике большинство помётов по-прежнему приходится на весенне-летний период. Биологическое наследие оказывается сильнее бытовых условий.

Естественный сезонный цикл объясняет, почему приюты весной и летом сталкиваются с наплывом котят. Понимание этого механизма помогает владельцам планировать разведение или принимать решение о стерилизации, чтобы избежать нежелательного потомства и снизить нагрузку на службы помощи животным.

Автор Ольга Сидорова
Ольга Сидорова — ветеринарный врач (МГАВМиБ), зоопсихолог с 15-летним стажем. Эксперт по коррекции поведения, стресс-менеджменту и адаптации питомцев.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кошка стала слишком ласковой и ходит по пятам — за этим может скрываться не только любовь 12.02.2026 в 12:25

Если кошка внезапно стала слишком ласковой, за этим могут стоять разные причины — от доверия до проблем со здоровьем. Разбираем, на что обратить внимание.

Читать полностью » 99,9 % видов не выжили бы: эти животные спокойно переносят экстремальный холод и жару 12.02.2026 в 11:47

Животные, способные выживать в лютый мороз и экстремальную жару, раскрывают неожиданные механизмы адаптации, которые вдохновляют науку и технологии.

Читать полностью » Дрессировка тут ни при чём: один гормон меняет поведение собаки сильнее команд 12.02.2026 в 9:52

Гормоны стресса и настроения могут влиять на поведение собак сильнее, чем кажется. Ученые изучили кортизол и серотонин и нашли неожиданные закономерности.

Читать полностью » Питомец реагировал без причины — выяснилось, нос собаки считывает то, что скрыто от людей 11.02.2026 в 17:58

Нос собаки улавливает эмоции, болезни и следы прошлого. Рассказываем о шести удивительных вещах, которые питомцы «читают» с помощью обоняния.

Читать полностью » Когда собака неуправляема: кинолог раскрыл оптимальный срок обучения питомца 11.02.2026 в 16:25

Кинолог Константин Карапетьянц рассказал NewsInfo, сколько занятий по дрессировке нужно для воспитания собаки.

Читать полностью » Пара привычек — и риск снижается в разы: как кошки избегают комков шерсти без лекарств 11.02.2026 в 13:44

Комки шерсти у кошек считаются обычным явлением, но возникают не у всех. От чего зависит риск, какие симптомы опасны и как предотвратить осложнения.

Читать полностью » Собака делала это каждый день — только сейчас стало понятно, что так выглядит любовь 11.02.2026 в 12:03

Собаки не говорят словами, но умеют показывать любовь действиями. Рассказываем, какие жесты и привычки выдают искреннюю привязанность питомца.

Читать полностью » Диван под ударом, шторы в клочья: постоянное царапание раскрывает скрытое состояние кошки 11.02.2026 в 9:38

Почему кошки постоянно точат когти, как отличить норму от сигнала стресса и какие условия помогают снизить разрушительное царапание в доме.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Мышцы не превращаются в жир — тело меняется иначе, и этот процесс многие понимают неправильно
Наука
Стамбул живёт над тихой бомбой: новая модель разлома выявила участки максимального накопления энергии
Туризм
Измир захватывает с первого шага — древняя Агора и шумный Кемералты в одном дне
Красота и здоровье
Кроссовки с эффектом мозга вышли в продажу — обещают усилить концентрацию, но есть нюанс
Садоводство
Заморозки после тепла атакуют рассаду: перепад температур запускает опасные процессы внутри клеток
Красота и здоровье
Чрезмерная самокритика маскируется под развитие: как перфекционизм разрушает карьеру и отношения
Красота и здоровье
Голодное утро включает скрытый механизм накопления: даже орехи и сухофрукты превращаются в лишний вес
Недвижимость
Эмалированный чугун покрыли следы ожога — делаю простую пасту и возвращаю блеск без царапин
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet