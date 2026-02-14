Кошка живёт на улице — роды идут по графику природы: как климат и солнце управляют появлением котят

Каждую весну кошачьи концерты становятся особенно громкими, а поведение питомцев заметно меняется. Это не случайность, а отражение древнего природного механизма, который управляет их размножением. Вопрос о том, когда именно появляются котята, напрямую связан с этим циклом. Об этом сообщает Le Mag du Chat.

Световой день как главный ориентир

В отличие от многих млекопитающих, кошки ориентируются не на календарные месяцы, а на продолжительность светового дня. Они относятся к сезонно полиэстричным животным: их репродуктивная система активируется, когда дни становятся длиннее. Уже в конце зимы гормональный фон самки меняется, начинается течка, сопровождающаяся характерным поведением и призывным мяуканьем.

Такой ритм — наследие дикой природы. Предком домашних кошек считается африканская дикая кошка, а домашние кошки сохраняют охотничьи повадки диких предков. В этих регионах сезонные колебания освещённости выражены слабее, чем в Европе, поэтому на размножение влияют и другие факторы: температура, осадки и доступность пищи. Тем не менее свет остаётся важным стимулом, запускающим цикл.

В естественной среде спаривания могут происходить с конца лета до начала весны, если условия благоприятны. Именно сочетание фотопериода и окружающей среды сформировало тот биологический механизм, который до сих пор определяет ритм размножения домашних кошек.

Уличные кошки: рождение летом — закономерность

Кошки, имеющие свободный доступ на улицу, сильнее зависят от смены сезонов. Их течка чаще всего начинается в конце зимы, а пик спариваний приходится на февраль-март. С учётом средней продолжительности беременности — от 63 до 65 дней — первые котята появляются уже в апреле, а основной период родов приходится на лето.

Летние роды неслучайны. В тёплое время года легче найти пищу, а мягкий климат повышает шансы выживания потомства. Если течка продолжается летом, возможно появление котят и в начале осени, однако такие случаи встречаются реже. Важно учитывать и условия содержания: уличные кошки чаще заражаются бешенством и лейкемией, что также влияет на общее состояние и репродуктивное здоровье животных.

В среднем в одном помёте рождается от трёх до пяти котят. При благоприятных условиях здоровая кошка способна принести несколько помётов за сезон. Такой ритм исторически совпадал с периодами активного размножения мелких грызунов и птиц — основной добычи кошачьих.

Домашние кошки: влияние искусственного света

У кошек, живущих исключительно в помещении, сезонные ориентиры становятся менее чёткими. Постоянное освещение в квартире, особенно осенью и зимой, меняет восприятие длины дня. В результате течка может начинаться раньше, повторяться чаще и иногда наблюдаться практически круглый год.

Тем не менее даже у домашних питомцев пик половой активности чаще всего сохраняется весной. Если кошка не стерилизована и в доме есть некастрированный самец, беременность возможна в любое время года. Поскольку срок вынашивания остаётся неизменным, котята могут родиться как зимой, так и летом.

Несмотря на это, на практике большинство помётов по-прежнему приходится на весенне-летний период. Биологическое наследие оказывается сильнее бытовых условий.

Естественный сезонный цикл объясняет, почему приюты весной и летом сталкиваются с наплывом котят. Понимание этого механизма помогает владельцам планировать разведение или принимать решение о стерилизации, чтобы избежать нежелательного потомства и снизить нагрузку на службы помощи животным.