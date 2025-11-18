Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 20:04

Лето или зима — ген решает за вас: открытие, меняющее взгляд на сезонные привычки

Ген Dio3 запускает зимний режим у млекопитающих — Стивенсон

Изменение длины дня, перепады температуры и череда сезонов давно формируют жизнь млекопитающих. Но лишь недавно стало ясно, какой именно биологический механизм заставляет животных переключаться между летними и зимними состояниями. Новое исследование Университета Глазго показало: ключевую роль в этом играет один-единственный ген, который есть у всех млекопитающих — Dio3. Его активация запускает свои "внутренние часы", управляющие состояниями вроде спячки и миграции.

Как млекопитающие "понимают" смену сезонов

На протяжении десятилетий учёные знали, что животные реагируют на сигналы окружающей среды — продолжительность дня, температуру, наличие пищи. Но оставалось непонятно, что именно заставляет организм переключаться на сезонное поведение. Оказалось, что вместе с внешними сигналами существует и встроенная генетическая система, которая управляет поведением по строго заданному ритму.

Исследователи использовали транскриптомное секвенирование и длительное наблюдение за джунгарским хомяком — животным, которое чётко разделяет летние и зимние состояния. Именно эти эксперименты позволили заметить, что сокращение дня и удлинение ночи напрямую включают ген Dio3, который у хомяка сначала инициирует шестимесячный "зимний цикл", а потом сам же выключается, позволяя животному вернуться к летнему режиму.

"Наша работа важна, потому что теперь мы знаем, какие гены участвуют в этом процессе", — сказал профессор физиологии Тайлер Стивенсон.

Ген Dio3 оказался именно тем недостающим звеном, которое объясняет внутренние сезонные ритмы млекопитающих.

Универсальный ген всех позвоночных

Ген Dio3 обнаружен у млекопитающих, птиц, рептилий, рыб — его функции эволюционно устойчивы и практически не отличаются от вида к виду. Особенно активно он работает у животных умеренных широт, которые переживают резкую смену сезонов. У обитателей экватора, наоборот, наблюдается низкая активность гена, что логично: им не нужно впадать в длительный зимний покой.

Исследование подтвердило, что активизация Dio3 полностью совпадает с моментом, когда у животных запускаются зимние адаптации — снижение температуры тела, изменение обмена веществ, спячка. Именно этот механизм помогает переживать холодные месяцы и экономить энергию.

Зачем сезонные переключатели важны для здоровья

Авторы исследования подчёркивают: понимание работы сезонных генов важно не только для экологии, но и для медицины. Сезонные циклы влияют на иммунитет, метаболизм, настроение, репродуктивные процессы. Если механизм сбивается, у животных и людей могут возникать нарушения здоровья — от депрессии и гормональных сбоев до хронических заболеваний.

Сравнение сезонных состояний

Сезон Активность гена Dio3 Физиология млекопитающего Поведенческие особенности
Зима Высокая Пониженная температура тела, экономия энергии Спячка, снижение активности
Лето Низкая Ускоренный метаболизм, повышение подвижности Поиск пищи, размножение
Межсезонье Колебания Постепенная перестройка работ органов Миграции, подготовка к сезону

Советы шаг за шагом: как исследуют сезонные биоритмы

  1. Отбирают образцы тканей животных в разные периоды года.

  2. Проводят транскриптомный анализ, оценивая активность тысяч генов.

  3. Сравнивают данные с поведением животных и длительностью светового дня.

  4. Выявляют последовательность включения и выключения генов.

  5. Проверяют гипотезы на моделях — например, на хомяках или других сезонных видах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ориентироваться только на поведенческие данные.
    Последствие: невозможность выявить внутренний механизм.
    Альтернатива: совмещать поведение, генетику и климатические параметры.
  • Ошибка: исследовать только один сезон.
    Последствие: неполные данные, нет понимания годового цикла.
    Альтернатива: круглогодичный мониторинг.
  • Ошибка: считать сезонность реакцией только на окружающую среду.
    Последствие: игнорирование роли генов.
    Альтернатива: геномный анализ и эксперименты с длительностью дня.

А что если…

…в будущем удастся управлять активностью Dio3 у домашних животных? Это может помочь регулировать их сезонное поведение, что особенно важно для сельского хозяйства, зоопарков и питомников.

Таблица "Плюсы и минусы" влияния Dio3

Плюсы Минусы
Обеспечивает адаптацию к зиме Сбой может вызвать метаболические нарушения
Поддерживает энергетический баланс Сложно корректировать без вмешательства
Увязывает поведение и климат Зависит от длины дня и может нарушаться в условиях искусственного освещения

FAQ

Почему хомяков выбрали для исследования?
Потому что они ярко меняют поведение в зависимости от сезона и быстро реагируют на изменение длины дня.

Может ли человек иметь "зимний" и "летний" режимы?
Да, гены работают аналогично, хотя спячки у людей нет. Но сезонность влияет на гормоны, сон, иммунитет.

Что будет, если нарушить работу Dio3?
У животных могут появиться проблемы с обменом веществ и сбои в ритмах бодрствования.

Мифы и правда

Миф: сезонное поведение — это только реакция на холод.
Правда: оно запускается генетическим механизмом, связaным с длиной дня.

Миф: спячка — примитивный инстинкт.
Правда: это сложная нейроэндокринная программа, управляемая генами.

Миф: ген Dio3 важен только для животных.
Правда: у человека он тоже влияет на сезонные биоритмы.

Три интересных факта

  • Млекопитающие могут выдерживать снижение температуры тела до критических значений благодаря генетической "перенастройке".
  • Некоторые виды заранее изменяют поведение, ещё до прихода зимы — ориентируясь только на длину дня.
  • Активность Dio3 наблюдается даже у рыб, что подтверждает его древнюю эволюционную историю.

Исторический контекст

XX век — первые попытки объяснить сезонное поведение через внешние факторы.

Последние десятилетия — развитие генетики и секвенирования.

Современность — открытие Dio3 как главного сезонного регулятора.

