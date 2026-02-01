Океан спрятал "вершину" в 3109 метров: новая подводная гора затмила рекорды суши

Земной океан снова напомнил, сколько "белых пятен" остаётся даже в XXI веке. В юго-восточной части Тихого океана исследователи нашли подводную гору, которая по высоте сопоставима с крупными вершинами на суше и заметно превосходит самые смелые инженерные рекорды. Открытие важно не только из-за размеров: вокруг массивного образования обнаружили богатую экосистему глубин. Об этом сообщает risaccessoires.

Гора под водой выше небоскрёбов и некоторых вершин

Научная экспедиция в международных водах над хребтом Наска нанесла на карту крупную подводную формацию, поднимающуюся на 3 109 метров от морского дна до вершины. Для сравнения: высота Бурдж-Халифа в Дубае — 828 метров, поэтому найденная гора почти в четыре раза "выше" главного небоскрёбного рекордсмена. Её размеры также превышают высоту горы Олимп в Греции (2 917 метров), что подчёркивает масштаб находки.

Исследования длились 28 дней и проходили примерно в 900 морских милях (1 448 км) к западу от побережья Чили — в районе, который долго оставался малоизученным. По описанию океанографов, это классическая подводная гора (seamount): она заметно выступает из дна, но не достигает поверхности и потому не видна ни с корабля, ни с берега. Научного имени у объекта пока нет, однако сама фиксация таких структур помогает точнее понимать геологию океанических хребтов и историю формирования морского дна.

Редкие виды и "сад" из древних кораллов

Главная интрига экспедиции оказалась связана не только с географией, но и с биологией. Погружения с использованием подводных аппаратов, включая ROV SuBastian, показали, что подводная гора служит опорной точкой для жизни на глубинах: здесь обнаружили губковые "сады" и тысячелетние кораллы, создающие укрытия и основу для целых сообществ организмов.

Во время работ исследователи получили первые изображения живого кальмара рода Promachoteuthis — крайне редкого головоногого, которого ранее знали в основном по мёртвым экземплярам, случайно попадавшим в сети. Также был зафиксирован осьминог с прозвищем "Каспер" из-за беловатой окраски — по данным экспедиции, ранее в Южном Тихом океане его не наблюдали. Среди других находок упоминаются колонии сифонофор Bathyphysa, которых из-за внешнего вида иногда называют "летающими спагетти-монстрами", хотя в реальных визуальных пробах они попадаются нечасто.

Почему это открытие важно для науки

Подводные горы часто становятся "оазисами" в глубине: течения приносят сюда питательные вещества, а твёрдые поверхности дают место для закрепления организмов, которым не подходит ровное или илистое дно. Поэтому картографирование таких объектов — это одновременно и геологическая работа, и способ найти новые биоценозы в труднодоступных районах планеты. По итогам этой экспедиции учёные сообщили примерно о 20 возможных новых видах, которые теперь предстоит описать и подтвердить таксономистам.

Дальнейший анализ собранных данных поможет оценить, насколько уникальна экосистема этой подводной горы и как она связана с другими участками хребта Наска. Чем больше таких карт и наблюдений появляется, тем понятнее становится реальная "архитектура" океана — и тем точнее можно говорить о том, какие формы жизни ещё скрываются в глубинах.