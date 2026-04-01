Купальник
Купальник
© unsplash.com by Jernej Graj is licensed under Free to use under the Unsplash License
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 3:56

Море не прощает беспечности: привычный пляжный отдых превращает густые волосы в безжизненную солому

Морские купания, часто воспринимаемые как исключительно полезная процедура, таят в себе скрытые риски для состояния волос и кожных покровов. Согласно биохимическим принципам, соленая вода выступает в роли осмотического агента, способного как санировать проблемные участки, так и критически обезвоживать здоровые ткани. Эксперты подчеркивают, что изотонический характер раствора помогает выводить токсины, однако длительный контакт с солью нарушает липидный барьер. Об этом сообщает EcoSever.

Для большинства людей воздействие морской соли на локоны оказывается деструктивным, поскольку она буквально вытягивает влагу из структуры волосяного стержня. Сухая и чувствительная кожа также подвергается избыточному стрессу, что требует немедленной нейтрализации агрессивных факторов после выхода из воды.

"Для всех других типов волос, здоровых волос или окрашенных, морская вода будет вредна, потому что волос это безжизненная структура, соль еще больше вытянет все оставшиеся вещества или воду из волоса", — объяснила косметолог, кандидат медицинских наук Олеся Вишня.

Минимизировать негативный эффект помогает обязательное ополаскивание тела и головы пресной проточной водой сразу после пляжа. По словам Олеси Вишни, соль может быть умеренно полезна лишь при специфических состояниях, таких как жирная себорея, в остальных случаях она превращает волосы в солому. Для восстановления гидробаланса после купания рекомендуется использовать питательные масла или защитные составы, предотвращающие эпидермальную потерю влаги. Тщательный уход и соблюдение временных рамок контакта с морской средой сохранят эстетику и здоровье тканей в летний период.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

