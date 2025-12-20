В океане началась своя пандемия: болезнь, которую не могут найти, убивает ключевой вид планеты

В водах вокруг Канарских островов произошло событие, которое может изменить облик прибрежных экосистем на десятилетия вперёд. Массовая гибель морских ежей Diadema africanum в 2022–2023 годах оказалась настолько масштабной, что привычные механизмы восстановления популяций фактически не сработали. Учёные говорят о признаках глобальной морской пандемии, последствия которой ещё только предстоит осмыслить. Об этом сообщает журнал Frontiers in Marine Science.

Почему гибель морских ежей стала тревожным сигналом

Морские ежи рода Diadema играют в морях примерно ту же роль, что крупные травоядные на суше. Они поедают водоросли и морскую траву, не давая им захватывать рифы и вытеснять кораллы и другие медленно растущие организмы. Благодаря этому поддерживается баланс между растительностью и животными, а сами ежи служат пищей для рыб, морских звёзд, ракообразных и морских млекопитающих.

Однако экосистемная роль этих животных двояка. При резком снижении численности хищников — например, из-за переловов — морские ежи могут чрезмерно размножаться и превращать рифы в так называемые "ежовые пустоши", где почти не остаётся другой жизни. Именно поэтому любые резкие колебания их численности имеют далеко идущие последствия.

Что произошло на Канарских островах в 2022–2023 годах

Исследование, опубликованное в Frontiers in Marine Science, показало, что Канарские острова за последние четыре года пережили ранее нераспознанную пандемию, уничтожившую почти всю популяцию Diadema africanum. Вспышка 2022-2023 годов оказалась заметно масштабнее аналогичных событий 2008 и 2018 годов.

"Здесь мы демонстрируем распространение и последствия "массовой гибели", которая серьёзно ударила по популяциям морского ежа Diadema africanum на Канарских островах и Мадейре в течение 2022 и 2023 годов", — сказал исследователь Иван Кано из Университета Ла-Лагуны.

Главное отличие этой вспышки — почти полное прекращение воспроизводства. Если после предыдущих эпизодов популяции иногда восстанавливались достаточно быстро, то на этот раз производство личинок и пополнение молодняка практически остановились.

Как распространялась болезнь и какие были симптомы

Первые признаки массовой гибели учёные заметили в феврале 2022 года у островов Ла-Пальма и Гомера. В течение года болезнь постепенно распространялась на восток по всему архипелагу. Заражённые морские ежи демонстрировали характерные симптомы: снижение подвижности, странное поведение, отсутствие реакции на внешние раздражители, потерю тканей и шипов перед гибелью.

Подобные признаки были знакомы исследователям, так как Канарские острова уже сталкивались с подобными кризисами. В 2008 и 2018 годах болезнь уничтожила до 90-93% особей Diadema africanum у берегов Тенерифе, Ла-Пальмы и на Мадейре. Но тогда экосистема всё же находила ресурсы для восстановления.

Почему нынешний кризис оказался иным

После вспышки 2022 года восстановление не последовало. Напротив, в 2023 году архипелаг накрыла вторая волна массовой гибели. Это заставило учёных заподозрить, что на этот раз нарушен ключевой этап жизненного цикла — размножение.

Для оценки ситуации команда Кано обследовала 76 прибрежных участков на семи островах с лета 2022 по лето 2025 года, сопоставив данные с архивными наблюдениями. Дополнительно были привлечены профессиональные дайверы, которые поделились информацией о численности ежей в 2018–2021 и 2023 годах. Учёные также устанавливали ловушки для личинок и оценивали количество недавно осевшего молодняка.

Результаты, которые встревожили исследователей

Выводы оказались жёсткими. Текущая численность Diadema africanum на Канарских островах оказалась рекордно низкой, а некоторые локальные популяции приблизились к полному исчезновению.

"Наш анализ показал, что нынешняя численность D. africanum на Канарских островах находится на рекордно низком уровне", — отметил Иван Кано.

С 2021 года численность вида сократилась на 74% на Ла-Пальме и на 99,7% на Тенерифе. Особенно тревожным стало почти полное отсутствие личинок в ловушках и отсутствие молодых особей на мелководных скалистых участках у восточного побережья Тенерифе.

Признаки глобальной морской пандемии

Ситуация на Канарах не является изолированной. Примерно в то же время массовая гибель других видов рода Diadema наблюдалась в Карибском море, Средиземном море, Красном море, Оманском море и в западной части Индийского океана.

"Примерно в то же время наблюдалась гибель других видов Diadema в Карибском море, Средиземном море, Красном море, Оманском море и западной части Индийского океана", — подчеркнул Кано.

Это наводит на мысль о масштабном заболевании, затрагивающем ключевых рифовых травоядных по всему миру.

Что известно о возможных возбудителях

Точный патоген, вызвавший нынешнюю волну вымираний, пока не установлен. В других регионах массовую гибель Diadema связывали с инфузориями рода Philaster — одноклеточными паразитами. На Канарских островах предыдущие эпизоды ассоциировались с амёбами, такими как Neoparamoeba branchiphila, и совпадали с периодами необычной волновой активности.

"Без подтверждённой идентификации мы не можем сказать, попал ли возбудитель из Карибского моря течениями или судами, или же виной тому изменение климата", — пояснил Кано.

Возможные последствия для морских экосистем

Исчезновение морских ежей может привести к быстрому разрастанию водорослей и вытеснению кораллов, особенно в районах, где ранее ежи сдерживали их рост. С другой стороны, в местах, где ранее существовали "ежовые пустоши", экосистема может начать меняться в противоположную сторону. Оба сценария несут риски, поскольку происходят резко и без времени на адаптацию.

Сравнение: локальная вспышка и глобальная пандемия

Ранее вспышки 2008 и 2018 годов были региональными и временными. Нынешнее событие отличается охватом и синхронностью: похожие случаи фиксируются сразу в нескольких океанских бассейнах. Это позволяет говорить не просто о локальной проблеме, а о возможной глобальной болезни морских экосистем.

Популярные вопросы о гибели морских ежей Diadema africanum

Почему исчезновение ежей опаснее, чем их переизбыток?

Переизбыток разрушителен, но экосистема иногда может восстановиться. Потеря ключевого травоядного нарушает баланс сразу на нескольких уровнях.

Может ли популяция восстановиться со временем?

Пока признаки восстановления слабые из-за прекращения воспроизводства, но долгосрочные прогнозы делать рано.

Связана ли пандемия с изменением климата?

Прямых доказательств нет, но климатические изменения могут усиливать стресс и восприимчивость организмов к болезням.