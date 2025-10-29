Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дайвер исследует морских звёзд
Дайвер исследует морских звёзд
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 19:17

Подводный апокалипсис: вот как микроскопическая бактерия изменила судьбу Тихого океана

Nature Ecology: гибель миллионов морских звёзд в Тихом океане вызвана инфекцией виброн

Гибель более 5 миллиардов морских звёзд у побережья Северной Америки долгое время оставалась одной из самых мрачных экологических загадок XXI века. Почти десять лет учёные пытались выяснить, что стало причиной массового морского мора, который разрушил целые экосистемы Тихого океана. Теперь ответ найден — и он даёт надежду на восстановление подводных "лесов" и возвращение равновесия в морскую среду.

Тайна десятилетия: что погубило морских звёзд

С 2013 года загадочная болезнь распространилась от Мексики до Аляски, уничтожив более двадцати видов морских звёзд. Особенно сильно пострадала морская звезда-подсолнух (Pycnopodia helianthoides) - самый крупный вид, достигающий метра в диаметре. За первые пять лет эпидемии она потеряла около 90% популяции. В результате целые участки океанского дна, где прежде кишела жизнь, опустели.

"Здоровые морские звёзды имеют плотные руки, направленные вверх. Но при болезни у них появляются язвы, и руки буквально отпадают", — сказала специалист по морским заболеваниям из Института Хакаи Алисса Гехман.

Изначально исследователи подозревали вирус, но позднее выяснили, что денсовирус, найденный в тканях звёзд, не был виновником. Только когда внимание переключили на целомическую жидкость — вещество, омывающее органы морских звёзд, — удалось найти настоящего убийцу.

Бактерия, разрушившая Тихий океан

Исследование, опубликованное в Nature Ecology and Evolution, установило: катастрофу вызвали бактерии Пектиновый вибрион. Эти микроорганизмы уже были известны учёным — они поражают моллюсков и другие морские виды, вызывая гниение тканей. В случае морских звёзд бактерии проникали через мелкие повреждения кожи, разрушали мышцы и внутренние органы, приводя к распаду тела.

"Невероятно сложно отследить источник заболеваний, связанных с морской средой, особенно под водой", — отметил микробиолог Блейк Ушиджима из Университета Северной Каролины.

Болезнь действовала стремительно: за несколько дней морская звезда превращалась в мягкую массу, а её останки разлагались прямо на морском дне. Это стало одной из самых масштабных эпидемий среди беспозвоночных в истории наблюдений.

Почему это важно для океана

На первый взгляд, исчезновение морских звёзд кажется незначительным событием. Но в экосистеме океана они выполняют роль хищников, регулирующих численность морских ежей. Когда морские звёзды исчезли, ежи начали бесконтрольно размножаться. За несколько лет они уничтожили до 95% водорослевых лесов Северной Калифорнии - подводных экосистем, столь же важных, как тропические леса на суше.

"Морские звёзды-подсолнухи выглядят безобидно, но на самом деле они поедают почти всё, что встречают на дне океана. Они очень прожорливы", — подчеркнула Гехман.

Без морских звёзд равновесие нарушилось: исчезли не только водоросли, но и рыбы, крабы, морские выдры, тюлени. Всё это запустило цепную реакцию, которая изменила биосферу Тихого океана на многие годы.

Как нашли виновника

Путь к разгадке был долгим. Учёные десятилетиями исследовали образцы тканей погибших морских звёзд, но ни один вирус не давал убедительных результатов. Только анализ свежих образцов с сохранившейся жидкостью помог обнаружить бактерии Vibrio.

"Ранние исследования вводили в заблуждение: вирусы действительно присутствовали, но не вызывали болезнь", — пояснила соавтор работы Мелани Прентис из Института Хакаи.

Этот прорыв стал возможен благодаря новой методике секвенирования ДНК и метагеномному анализу, который позволяет "прочитать" весь набор микроорганизмов в образце, а не искать конкретный вирус. Так удалось доказать, что основным патогеном является именно Пектиновый вибрион.

Что дальше: шанс на спасение

Теперь, когда причина известна, у исследователей появилась надежда на восстановление морских звёзд. Учёные планируют:

  • проверить, какие особи обладают естественным иммунитетом к бактерии;

  • разработать методы профилактики, включая пробиотические добавки для укрепления микробиома морских звёзд;

  • создать программы разведения в неволе, чтобы вернуть звёзд в исчезнувшие районы.

"Мы можем определить, какие популяции выжили, и попытаться расселить их в местах, где вид полностью исчез", — рассказала Прентис.

Кроме того, исследователи изучают возможность генетической селекции устойчивых особей, чтобы ускорить восстановление популяций. Подобные проекты уже применяются для кораллов и других морских организмов, пострадавших от изменения климата.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: сосредоточиться только на вирусах.
    Последствие: утрачено драгоценное время для спасения экосистемы.
    Альтернатива: использовать метагеномный анализ, который исследует все микроорганизмы в образце.

  • Ошибка: игнорировать влияние бактерий на морских животных.
    Последствие: замедление диагностики и распространение эпидемии.
    Альтернатива: учитывать роль микробиома и комплексные связи между организмами.

  • Ошибка: недооценка роли морских звёзд в пищевой цепи.
    Последствие: деградация водорослевых лесов и утрата биоразнообразия.
    Альтернатива: восстановление численности звёзд как ключевого элемента экосистемы.

Плюсы и минусы восстановления популяций

Плюсы:

  • стабилизация численности морских ежей;

  • возвращение подводных лесов и биоразнообразия;

  • укрепление пищевых цепей и здоровья океана.

Минусы:

  • высокая стоимость разведения и переселения морских звёзд;

  • риск повторного заражения;

  • длительный процесс адаптации к естественной среде.

Несмотря на сложности, учёные уверены: восстановление морских звёзд — один из важнейших шагов для спасения прибрежных экосистем.

А что если болезнь вернётся?

Опасность повторной вспышки сохраняется. Бактерии рода Vibrio активнее размножаются в тёплой воде, а повышение температуры океана делает новые эпидемии более вероятными. Поэтому учёные настаивают на регулярном мониторинге и внедрении защитных мер в аквакультурных районах.

Некоторые специалисты предлагают использовать технологии ИИ для анализа изменений в популяциях и раннего выявления вспышек. Это позволит вовремя локализовать угрозу и предотвратить очередную экологическую катастрофу.

Три факта о морских звёздах-подсолнухах

  1. Это крупнейшие представители своего класса: размах лучей может достигать 1 метра.

  2. Они способны восстанавливать потерянные конечности за несколько месяцев.

  3. Морские звёзды-подсолнухи считаются важнейшими хищниками Тихого океана и индикаторами его здоровья.

Секрет гибели морских звёзд разгадан, но восстановление экосистемы только начинается. Исцеление океана — процесс долгий, но теперь у науки есть инструменты, чтобы вернуть равновесие под водой.

