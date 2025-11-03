Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Прибрежная эспланада Сен-Жан-де-Мона во Франции
© commons.wikimedia.org by Трххрт is licensed under public domain
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 1:25

Франция без туристов и суеты: где прячется страна с характером старой открытки

Le Figaro: в Сен-Жан-де-Мон вырос спрос на жильё у океана в 2025 году

Этот регион на западном побережье Франции кажется созданным для тех, кто хочет соединить повседневную жизнь с природой. Здесь царят солнце, морской воздух и неспешный ритм. Вандея притягивает своими песчаными пляжами, уединёнными бухтами, дюнами и лесами, а ещё - душевной атмосферой и богатой культурой.

Сен-Жан-де-Мон и окрестности: жизнь между океаном и болотами

Район Сен-Жан-де-Мон словно создан для спокойствия. Он расположен между бретонско-вандейскими болотами и Атлантикой. Просторные пляжи, почти 2300 гектаров прибрежного леса и свежий воздух — всё это делает жизнь здесь гармоничной.

В Ла-Бар-де-Мон, где находится очаровательный порт Фромантин, ощущается подлинный дух приморского города. Местное сообщество живёт размеренно, и недвижимость здесь доступнее, чем в крупных курортах: около 2950 евро/м².

Чуть южнее, в Нотр-Дам-де-Мон, жильё дороже — около 3360 евро/м², ведь это место выбирают семьи, ищущие постоянный дом у моря.

Сам Сен-Жан-де-Мон - активный и живой город. Несмотря на то, что две трети домов используются как вторые резиденции, жизнь здесь кипит круглый год: работают рестораны, кинотеатр, конгресс-центр. Средняя цена жилья — около 3230 евро/м².

Для сравнения: в среднем по Вандее жильё у моря обходится в 2800 евро/м², что заметно выше, чем в глубине региона.

Пэи-де-Сен-Жиль: солнце, порты и жизнь в стиле slow living

Сердце Кот-де-Люмьер — город Сен-Жиль-Круа-де-Ви, где солнце светит 2300 часов в год. Этот портовый город — один из старейших на атлантическом побережье Франции. Он знаменит ловлей сардин, занесённой в список нематериального наследия страны.

Жизнь здесь пропитана морским духом: на улицах шумят рынки, проходят спектакли, киносеансы и гастрономические фестивали. Средняя стоимость жилья — около 4360 евро/м².

По соседству расположен Сен-Илер-де-Рье (3360 евро/м²) — город с обширной береговой линией. Он славится центром La Balise, где круглый год проходят концерты и культурные события.

На юге региона уютно раскинулся Бретиньоль-сюр-Мер (3770 евро/м²). Его связывает с Сен-Жиль-Круа-де-Ви сеть дюн площадью 400 гектаров. Этот город живёт в гармонии с природой: здесь спокойная зима и оживлённое лето, а рынок и кинотеатр — любимые точки встреч местных жителей.

Ле-Сабль-д'Олон: столица моря и приключений

Ле-Сабль-д'Олон - не просто курорт, а сердце морской жизни Вандеи. Город известен престижной регатой Vendée Globe, которая делает его центром яхтенного спорта. Здесь круглый год проходят концерты и фестивали, а в новом комплексе Arena des Sables d'Olonne — масштабные мероприятия.

Окружающая природа впечатляет: пляж Гранд-Пляж, национальный лес, солончаки, виноградники. При этом город прекрасно подходит для постоянного проживания: есть больница, школы, развитая транспортная сеть с TGV.

Недвижимость в центре стоит около 5020 евро/м². Но в соседних районах, присоединённых к городу в 2019 году, можно найти жильё дешевле:

  • Олон-сюр-Мер — 3690 евро/м²;

  • Ле-Шато-д'Олон — 4040 евро/м².

Каждый квартал имеет свой характер: Ла-Шом хранит морскую историю, а Иль-Пенотт известен уличными мозаиками и яркой атмосферой.

Южная Вандея: между историей и морем

На пути к Ла-Рошели расположено несколько жемчужин Вандеи:

  • Тальмон-Сен-Илер (3400 евро/м²) — город с замком Ричарда Львиное Сердце и живописными бухтами.

  • Ла-Транш-сюр-Мер (3740 евро/м²) — популярный курорт среди серферов и любителей активного отдыха.

  • Жар-сюр-Мер (3610 евро/м²) — сочетает морской дух и старинную архитектуру.

Эти города сохраняют живую атмосферу даже зимой: работают рынки, рестораны и порты, а туристический поток не иссякает.

Сравнение

Город Средняя цена евро/м² Особенности
Ла-Бар-де-Мон 2950 Маленький порт, спокойная жизнь
Нотр-Дам-де-Мон 3360 Семейный город у моря
Сен-Жан-де-Мон 3230 Активный круглый год
Сен-Жиль-Круа-де-Ви 4360 Старейший порт, культурный центр
Сен-Илер-де-Рье 3360 Концертный зал La Balise
Бретиньоль-сюр-Мер 3770 Дюны, уютная атмосфера
Ле-Сабль-д'Олон 5020 Морская столица Вандеи
Тальмон-Сен-Илер 3400 Замок и природа
Ла-Транш-сюр-Мер 3740 Серфинг и солнце
Жар-сюр-Мер 3610 Аутентичная архитектура

Как выбрать место для жизни у моря

  1. Определите, ищете ли вы постоянное жильё или дом для отдыха.

  2. Учтите инфраструктуру: школы, больницы, транспорт.

  3. Сравните цены и налоги — в прибрежных зонах они выше.

  4. Проведите хотя бы один сезон в выбранном месте, чтобы почувствовать атмосферу.

  5. Проверяйте состояние дома: морской воздух ускоряет износ материалов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать дом, не изучив климат региона.
    Последствие: зимой сильные ветра и высокая влажность.
    Альтернатива: выбрать южные районы, например Ла-Транш-сюр-Мер.

  • Ошибка: недооценить расходы на обслуживание недвижимости у моря.
    Последствие: рост расходов на ремонт и уход за фасадом.
    Альтернатива: приобретать жильё с современной защитой от коррозии.

  • Ошибка: ориентироваться только на туристическую привлекательность.
    Последствие: вне сезона город может быть пуст.
    Альтернатива: рассматривать города с круглогодичной жизнью — Сен-Жан-де-Мон или Ле-Сабль-д'Олон.

А что если переехать насовсем?

Многие, однажды приехав в Вандею, решают остаться. Тихая жизнь у океана, чистый воздух и стабильная инфраструктура превращают регион в одно из лучших мест для жизни во Франции. Здесь можно совмещать удалённую работу и отдых, воспитывать детей в безопасности и наслаждаться природой.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Мягкий климат и солнце Высокие цены на недвижимость
Красивая природа и экология Сезонные ветра
Культурная жизнь и гастрономия Повышенная влажность
Безопасность и дружелюбие Удалённость от крупных мегаполисов

FAQ

Как выбрать лучший город для покупки жилья у моря?
Ориентируйтесь на личные приоритеты: если важна инфраструктура и активность — подойдёт Ле-Сабль-д'Олон; если покой — Бретиньоль-сюр-Мер.

Сколько стоит жильё у океана?
В среднем от 3000 до 5000 евро/м², в зависимости от близости к пляжу и города.

Что лучше — дом или квартира?
Дом подойдёт для семей и долгого проживания, квартира — для инвестиций и аренды.

Мифы и правда

  • Миф: у моря всегда жарко.
    Правда: климат мягкий, но летом часто дует прохладный бриз.

  • Миф: жизнь в курортном городе скучна вне сезона.
    Правда: многие города Вандеи живут круглый год.

  • Миф: недвижимость на побережье недоступна.
    Правда: в небольших городках, как Тальмон, цены умеренные.

Интересные факты

  1. Вандея — один из самых солнечных регионов Франции.

  2. Здесь производят вино Fiefs Vendéens, известное по всей стране.

  3. Ловля сардин из Сен-Жиль-Круа-де-Ви признана частью культурного наследия.

Исторический контекст

История Вандеи связана с морем и торговлей. Её порты развивались ещё в XVII веке, а во времена Французской революции регион стал символом сопротивления. Сегодня память об этом жива в старинных улицах, замках и фестивалях.

