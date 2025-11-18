Сделала пирсинг, а через несколько лет на ухе появились уплотнения — вот что мне помогло избавиться от них

Многие люди после проколов ушей сталкиваются с неожиданными изменениями кожи, которые появляются не сразу, а спустя месяцы или даже годы. Обычное украшение может обернуться появлением плотных разрастаний, вызывающих зуд и дискомфорт. История молодой девушки, обратившейся в отделение оториноларингологии филиала № 2 Балашихинской больницы, — яркий пример того, как безобидный пирсинг способен привести к формированию келоидных рубцов. Её случай показал: любые необычные ощущения в зоне проколов требуют внимания врача, ведь своевременное лечение помогает избежать осложнений и долгой терапии.

Пациентка рассказала специалистам, что сделала пирсинг несколько лет назад. Сначала всё заживало нормально, но позже на месте проколов стали формироваться плотные образования, которые увеличивались в размерах и начинали зудеть. После осмотра и диагностических процедур ей провели необходимые манипуляции под местной анестезией и отпустили домой на амбулаторное лечение. Подобные рубцы чаще всего появляются именно на мочках ушей — кожа там тонкая, а украшения могут создавать длительное раздражение.

"Келоидный рубец — ненормальное заживление ткани. Рубцы больше по размеру, чем обычная травма. Они всегда зудят, отёчны и дискомфортны. Зуд говорит о том, что процесс растет и активен. Его нужно лечить. Иногда таких пациентов стоит отправлять в онкостационар, чтобы проводили терапию. Если покраснение, отёчность, выделения длятся более 10-14 дней, это повышает шанс того, что на месте прокола после пирсинга будут развиваться фибромы либо келоидные разрастания", — пояснила врач-дерматолог, косметолог Ольга Малахова.

Специалист также отметила, что у детей келоидные процессы развиваются заметно реже. У детской кожи выше способность к регенерации, а тонкие медицинские иглы и безопасные гипоаллергенные серьги снижают риск осложнений. Однако даже при идеальной технике прокола есть вероятность, что рубец сформируется — кожные реакции индивидуальны.

Почему возникают келоидные рубцы

Келоиды формируются из-за чрезмерной реакции организма на повреждение кожи. Ткани начинают активно разрастаться, создавая плотный объёмный рубец. На развитие такого состояния влияет множество факторов: тип кожи, генетика, выбранный материал серёжек, наличие воспаления, особенности ухода. В зоне ушей и пупка подобные разрастания встречаются чаще, так как именно там пирсинг нередко травмируется одеждой, аксессуарами или во время сна.

Основные механизмы формирования келоидов

Повышенная чувствительность кожи к механическому раздражению. Нарушение процесса заживления и избыточное образование соединительной ткани. Использование украшений из материалов, которые вызывают иммунный ответ. Инфицирование ранки в первые недели после прокола. Индивидуальная наследственная предрасположенность.

Люди с плотной, склонной к жирности кожей нередко отмечают, что пирсинг заживает дольше обычного, а любые повреждения вызывают более заметные следы. В таких ситуациях риск формирования келоида значительно выше.

Сравнение: типы заживления после прокола

Параметр Нормальное заживление Гипертрофический рубец Келоидный рубец Размер соответствует ранке немного больше ранки намного больше ранки Болезненность снижается со временем умеренная может сохраняться месяцами Зуд минимален периодический выраженный, постоянный Рост прекращается после заживления медленный прогрессирующий Требует лечения иногда желательно обязательно

Советы шаг за шагом: правильный уход за пирсингом

Выбирайте медицинскую сталь или титан — эти материалы минимизируют риск аллергии. После прокола первые недели обрабатывайте зону антисептиком, рекомендованным врачом. Избегайте давления: не спите на стороне, где расположен пирсинг, не носите тяжёлые серьги. При появлении уплотнения не пытайтесь его массировать или прогревать — это может ускорить рост келоида. Обращайтесь к врачу, если зуд и покраснение сохраняются более двух недель.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ношение дешёвых серёжек из никелевых сплавов.

Последствие: аллергия, воспаление, риск рубцевания.

Альтернатива: серьги из титана, медицинской стали, золота 585 пробы. Ошибка: самостоятельное удаление уплотнения.

Последствие: усиление воспаления, быстрый рост келоида.

Альтернатива: обращение к дерматологу или хирургу. Ошибка: отказ от антисептиков в первые дни.

Последствие: инфицирование и рубцевание.

Альтернатива: регулярный уход с безопасными средствами, рекомендованными врачом.

А что если…

Что если келоид начинает расти спустя несколько лет после пирсинга? Такое бывает: достаточно микротравмы или воспаления, чтобы процесс активизировался снова.

Что если келоид появился только на одном ухе? Это нормально: реакция кожи может различаться даже в пределах одного человека.

Что если рубец болит? Боль нередко возникает при активном росте келоида, и это повод обратиться за медицинской помощью.

Плюсы и минусы лечения келоидов

Метод Плюсы Минусы Лазерная терапия Быстро уменьшает объём рубца Может потребовать несколько сеансов Кортикостероидные инъекции Снижают зуд и рост Возможны небольшие отёки после процедур Хирургическое удаление Полное устранение ткани Риск повторного роста Кремы с силиконовыми компонентами Подходят для длительного применения Эффект проявляется медленно

FAQ

Как выбрать серьги для первичного пирсинга?

Лучше всего подходят украшения из титана или медицинской стали — они гипоаллергенны и хорошо переносятся кожей.

Сколько стоит лечение келоидного рубца?

Стоимость зависит от метода: кремы — от нескольких сотен рублей, лазерные процедуры — от нескольких тысяч.

Что лучше для лечения: лазер или инъекции?

Выбор зависит от размера и стадии рубца. Небольшие образования часто поддаются инъекциям, крупные корректируют лазером или комбинированными методами.

Мифы и правда

Миф: келоид — просто "прыщик после украшения".

Правда: это рубцовое разрастание, которое может прогрессировать. Миф: келоид можно вылечить дома народными средствами.

Правда: такие методы чаще ухудшают состояние. Миф: если удалить серьгу, келоид исчезнет.

Правда: рубец уже сформирован, украшение не играет роли.

Исторический контекст

Пирсинг известен человечеству тысячелетиями. Древние племена использовали украшения как символ статуса и зрелости. Но тогда серьги изготавливались из натуральных материалов, которые редко вызывали аллергию. Современные металлические сплавы бывают более реактивными, поэтому сегодня врачи часто отмечают рост случаев келоидных разрастаний после модификаций тела.

Три интересных факта