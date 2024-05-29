Портал логистической компании СДЭК в частично заработал, предприятие продолжает устранять оставшиеся проблемы, поясняют в официальном сообщении компании.
В статье отмечено, что в данный момент восстановлен доступ к порталу, но не полностью. Команда продолжает решать возникшие проблемы и стремится к оперативному восстановлению стабильной работы всех сервисов. Авторы выражают благодарность за терпение и поддержку со стороны пользователей.
Пока что не восстановлена возможность отслеживания грузов на портале, а также функционал калькулятора для расчета доставки. Категории справочной информации открыты, но при попытке перейти на определенную вкладку возникают сбои.
Компания СДЭК столкнулась с серьезной технической неполадкой. За кибератаку на портал СДЭК в понедельник взяла ответственность хакерская группировка Head Mare.
По информации, полученной во вторник, технический сбой затронул функционирование приложения и портала компании, в связи с чем временно приостановлена отгрузка и прием грузов. Пункты выдачи заказов возобновят работу не позднее 29 мая, сообщил директор по связям с общественностью компании СДЭК Миша Берггрен, цитируемый информационным агентством РИА Новости.
Фото: Self-photographed/Gone Postal (This file is licensed under Creative Commons ShareAlike 1.0 License)
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