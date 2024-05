Портал логистической компании СДЭК в частично заработал, предприятие продолжает устранять оставшиеся проблемы, поясняют в официальном сообщении компании.



В статье отмечено, что в данный момент восстановлен доступ к порталу, но не полностью. Команда продолжает решать возникшие проблемы и стремится к оперативному восстановлению стабильной работы всех сервисов. Авторы выражают благодарность за терпение и поддержку со стороны пользователей.



Пока что не восстановлена возможность отслеживания грузов на портале, а также функционал калькулятора для расчета доставки. Категории справочной информации открыты, но при попытке перейти на определенную вкладку возникают сбои.



Компания СДЭК столкнулась с серьезной технической неполадкой. За кибератаку на портал СДЭК в понедельник взяла ответственность хакерская группировка Head Mare.



По информации, полученной во вторник, технический сбой затронул функционирование приложения и портала компании, в связи с чем временно приостановлена отгрузка и прием грузов. Пункты выдачи заказов возобновят работу не позднее 29 мая, сообщил директор по связям с общественностью компании СДЭК Миша Берггрен, цитируемый информационным агентством РИА Новости.

