Концепция социального дистанцирования в общественных местах
Марина Егорова Опубликована сегодня в 10:24

Сдала анализы после коронавируса — и результат меня буквально выбил из колеи

COVID-19 ускоряет падение функции почек почти на половину быстрее обычных инфекций — Каролина Пуэнте-Лелиевре

Коронавирус вновь напомнил о своём долгосрочном влиянии на здоровье — на этот раз речь идёт о почках. Исследователи из Каролинского института (Швеция) выяснили, что COVID-19 ускоряет деградацию работы почек почти в полтора раза по сравнению с другими респираторными инфекциями. Результаты опубликованы в журнале JAMA Network Open и уже вызвали большой интерес у специалистов в области нефрологии и эпидемиологии.

Как проводилось исследование

Учёные использовали данные масштабного проекта SCREAM (Stockholm CREAtinine Measurements), который отслеживает изменения функции почек у жителей Стокгольма. В исследовании участвовали более 1,3 миллиона человек, у которых регулярно измерялись показатели клубочковой фильтрации (скорость фильтрации крови почками).

Эти данные позволили сравнить, как восстанавливаются функции почек после COVID-19 и после других заболеваний дыхательных путей, включая пневмонию.

Что показали результаты

Главный вывод исследования оказался тревожным: у людей, перенёсших коронавирус, скорость снижения клубочковой фильтрации оказалась на 47 % выше, чем у пациентов, перенёсших пневмонию или другие острые респираторные заболевания.

Иными словами, даже после выздоровления почки продолжают терять способность фильтровать кровь значительно быстрее, чем у тех, кто не болел COVID-19. Этот процесс, как отмечают учёные, продолжается минимум два года после инфекции.

Кроме того, коронавирус увеличивает риск резкого падения фильтрационной функции почек (на 25 % и более) на 20 % чаще, чем другие болезни лёгких.

Особенно тяжело последствия проявляются у пациентов, перенёсших тяжёлые формы COVID-19 и находившихся в стационаре: у них вероятность выраженного ухудшения почечной функции возрастает до 42 %.

"Даже спустя годы после выздоровления COVID-19 может продолжать воздействовать на органы, особенно на почки. Это требует системного наблюдения и профилактики хронических заболеваний почек", — отметила руководитель исследования Каролина Пуэнте-Лелиевре, профессор Каролинского института.

Почему коронавирус влияет на почки

Учёные связывают ухудшение функции почек с несколькими факторами:

  • прямое поражение клеток вирусом SARS-CoV-2, который способен проникать в ткани почек через рецепторы ACE2;

  • воспалительная реакция, повреждающая сосуды и нарушающая кровоснабжение;

  • микротромбы, образующиеся при тяжёлых формах COVID-19;

  • влияние лекарственной терапии, применявшейся в остром периоде болезни.

Что советуют специалисты

Авторы исследования подчёркивают необходимость регулярного контроля функции почек у всех пациентов, перенёсших коронавирус. Врачи рекомендуют сдавать анализы на креатинин и рассчитывать скорость клубочковой фильтрации не реже одного раза в год.

Также важно контролировать давление, уровень сахара в крови и избегать обезвоживания — все эти факторы ускоряют потерю функции почек.

Плюсы и минусы исследования

Плюсы Минусы
Огромная выборка (1,3 млн человек) Не учитывает различия в лечении пациентов
Сравнение с другими инфекциями Отсутствие данных по долгосрочному восстановлению > 2 лет
Использование объективных лабораторных показателей Невозможно учесть влияние всех сопутствующих заболеваний

А что если…

А что если COVID-19 стал триггером для хронических болезней почек у людей, ранее не имевших проблем? Учёные считают это возможным. Даже лёгкое течение инфекции может запустить скрытые воспалительные процессы.

А что если восстановление функции почек возможно? Некоторые наблюдения показывают, что у пациентов с лёгкой формой COVID-19 показатели фильтрации со временем стабилизируются, но для этого требуется комплексный медицинский контроль.

Мифы и правда

  • Миф: COVID-19 поражает только лёгкие.
    Правда: вирус воздействует на сосуды и почки, сердце, мозг и печень.

  • Миф: после выздоровления органы полностью восстанавливаются.
    Правда: у части пациентов наблюдается долговременное снижение функций.

  • Миф: снижение фильтрации — временное явление.
    Правда: исследование показало, что эффект сохраняется не менее двух лет.

Исторический контекст

Исследования влияния вирусных инфекций на почки ведутся с 2000-х годов, но именно пандемия COVID-19 впервые показала масштабную взаимосвязь между респираторными вирусами и хроническими заболеваниями органов фильтрации.

Проект SCREAM стал одним из крупнейших мировых исследований в этой области и уже помог разработать новые протоколы наблюдения за пациентами после коронавируса.

Три интересных факта

  1. Почечные осложнения после COVID-19 встречаются даже у молодых людей без хронических заболеваний.

  2. Снижение клубочковой фильтрации на 30 % может пройти бессимптомно, поэтому регулярные анализы крайне важны.

  3. Исследователи планируют расширить наблюдение до 2030 года, чтобы оценить, как меняются почечные функции спустя десятилетие после инфекции.

