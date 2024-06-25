Женщинам не следует сдавать кровь больше 4 раз в год. Для мужчин разрешён ещё один дополнительный год, который не сильно навредит здоровью. Помимо этого, каждому донору необходимо соблюдать свой положенный отдых в три месяца, в течение которого человек должен успеть восстановиться. Об этом информировала РИА Новости заведующая отделением переливания крови Люберецкой областной больницы Любовь Мануева.

Любовь Мануева рассказала, что для представительниц женского пола не рекомендована добровольная сдача крови для помощи тем, кто в ней нуждается, более чем 4 раза в год. Для мужчин число разрешённых сдач больше на один раз. Однако эксперт объяснила, что существует такой термин, как донорский год. Так, например, если доброволец сдал впервые кровь в июне текущего года, то его год будет длиться ровно до 23 июня следующего года. Добровольная сдача крови и её компонентов для медицинских целей может быть разрешена после того, как пройдёт 61 день с прошлой сдачи.

По словам Мануевой, если человек будет придерживаться всех правил и соблюдать график сдачи крови, то у него останется три месяца в году, которые считаются для добровольцев донорским отдыхом. В этот момент необходимо полностью набраться сил, придерживаться часов отдыха, получать качественный сон, много двигаться на свежем воздухе, питаться хорошей и здоровой едой. По словам эксперта, доброволец должен полностью восстановить все свои ресурсы во время этого периода.

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