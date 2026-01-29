Телефон перед сном не всегда враг: в каких случаях экран реально успокаивает и “выключает” мысли

Засыпать под сериал или с телефоном в руках принято считать вредной привычкой, но в реальности всё не так однозначно. В некоторых ситуациях экран действительно может мешать сну, а в других — наоборот, помочь быстрее расслабиться и "выключить" тревожные мысли. Об этом в беседе с Pravda. Ru рассказал врач-терапевт, сомнолог Павел Кудинов.

Когда сериал перед сном может помочь

По словам специалиста, для многих людей включённый телевизор или ролики на телефоне становятся способом переключить внимание и снять внутреннее напряжение после дня. В этом случае устройство работает как фон, который помогает не застревать в мыслях и быстрее перейти в сон.

"Если человек засыпает перед телевизором, он по сути создает себе эффект белого шума. Если он не вникает в содержание и это помогает ему отвлечься от мыслей, которые мешают заснуть, то почему бы не использовать это как метод засыпания? Главное, чтобы телевизор выключался автоматически и не мешал полноценному глубокому сну", — отметил Кудинов.

Смысл здесь именно в том, чтобы контент не "затягивал", а служил мягким фоном. Если вместо расслабления человек начинает переживать сюжет, пролистывать видео одно за другим или ловить себя на желании "досмотреть ещё серию", эффект будет противоположным.

В чём главный риск экранов

Кудинов подчёркивает: проблема не столько в самом факте просмотра, сколько в ярком свете экрана. Он содержит синие и зелёные компоненты спектра, которые могут подавлять выработку мелатонина — гормона, запускающего естественную сонливость.

"Считается, что если смотреть на источники света дневного спектра, в котором присутствуют синий и зеленый оттенки, они мешают выработке мелатонина и затрудняют засыпание. Мелатонин отвечает за первичную сонливость, поэтому людям с нарушениями сна не рекомендуется смотреть в экраны перед отдыхом. Но если подобных проблем нет, такая привычка не представляет опасности и может быть частью вечернего ритуала расслабления", — пояснил врач.

Иными словами, если у человека уже есть сложности со сном, экран перед отдыхом может усугублять ситуацию. А если проблем нет, умеренное использование иногда остаётся просто личным способом расслабиться.

Почему электронные книги — отдельная история

Врач также отметил, что правило про "вредный экран" не в полной мере относится к устройствам с отражённым типом подсветки — например, к электронным книгам. Они не светят прямо в глаза так же ярко, как смартфон или телевизор, поэтому считаются более щадящими в вечернее время и реже мешают естественной выработке мелатонина.