Шотландская вислоухая
© Wikipedia by ChloeanneH is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 4:22

За мягкими и красивыми ушками — ген, который ломает кости: история вислоухих кошек

Ген Fd, делающий уши шотландских вислоухих кошек сложенными, вызывает неизлечимые болезни суставов

Вы видите шотландскую вислоухую — мягкая мордочка, круглые глаза, сложенные ушки. Как игрушка. Но за этой милотой скрывается мутация, превращающая жизнь кошки в череду боли. Ген, который сгибает уши, одновременно ломает суставы. Он делает вислоухих особенными снаружи — и страдающими изнутри.

Как всё началось: Сьюзи с шотландской фермы

1961 год, ферма в Шотландии. Простая кошка родила котят, и у одной малышки — Сьюзи — уши сложились вперёд. Фермеры сочли это очаровательной особенностью. Потомок Сьюзи стал родоначальником новой породы. Никто тогда не знал, что за "милыми" ушками стоит генетическая патология хрящевой ткани. Когда котят начали разводить ради внешности, мутация закрепилась и распространилась по миру.

Ген, который разрушает тело

У шотландских вислоухих есть доминантный ген Fd (folded) — именно он делает уши прижатыми. Но его действие не ограничивается головой: он меняет строение хряща во всём теле. С рождения кошка страдает остеохондродисплазией — нарушением развития костей и суставов.

Сначала котёнок кажется здоровым. Но к 3-5 годам появляются первые признаки:

  • скованность движений, хромота;

  • деформация лап;

  • укороченный, жёсткий хвост;

  • снижение подвижности позвоночника.

К семи годам многие животные с трудом прыгают, а к десяти — почти не ходят. Это не результат ухода или травм. Это неизбежное следствие гена.

Почему нельзя вязать "вислоухих с вислоухими"

Если оба родителя несут ген Fd, потомки получают двойную дозу мутации. Такие котята рождаются с тяжелейшими пороками: сросшимися позвонками, искривлёнными лапами, коротким хвостом, болезненными суставами. Многие умирают в младенчестве или живут в агонии.

Чтобы уменьшить страдания, вислоухих вяжут с прямоухими британцами или американцами. Но даже при одной копии гена болезнь остаётся — просто развивается медленнее.

Почему в Европе разведение запрещено

Многие страны признали разведение шотландских вислоухих жестоким обращением с животными. Германия, Нидерланды, Австрия — везде действуют прямые запреты. Создать "здоровую" вислоухую кошку невозможно. Ген, формирующий внешность, неотделим от болезни.

Но в России, Азии и США спрос остаётся высоким. Люди покупают котят, не зная о последствиях. Или зная — но надеясь на чудо.

Цена милоты: ветеринарные расходы и боль

Жизнь с вислоухой кошкой — это постоянная забота:

  • ежегодные рентген-снимки суставов;

  • приём хондропротекторов и обезболивающих;

  • ограничение прыжков и нагрузок;

  • физиотерапия, массаж, диета.

Иногда требуется операция. Всё это лишь замедляет разрушение. Вылечить невозможно.

Таблица "Сравнение": красота и цена

Параметр Здоровая порода Шотландская вислоухая
Уши Прямые, нормальный хрящ Сложенные, ослабленный хрящ
Генетика Без патологий Ген Fd, остеохондродисплазия
Подвижность в старости Сохраняется Потеряна, хромота
Уход Базовый Постоянный контроль суставов
Продолжительность активной жизни 12-15 лет 7-10 лет

А что если у вас уже есть вислоухая кошка

Она не виновата. Любите её. Следите за суставами, облегчайте боль, консультируйтесь с ветеринаром-ортопедом. Помочь можно, вылечить — нет.

Если же вы только планируете завести кошку — подумайте дважды. За мягкими ушами скрыта пожизненная боль.

Мифы и правда

  • Миф: можно вывести здоровую вислоухую, если "правильно кормить".
    Правда: мутация не лечится питанием — она в ДНК.
  • Миф: проблемы бывают только у "некачественных линий".
    Правда: страдают все вислоухие, независимо от родословной.
  • Миф: это просто "особенность внешности".
    Правда: это проявление наследственного заболевания.

3 факта, которые редко озвучивают заводчики

  • Первую вислоухую кошку — Сьюзи — нашли на ферме, и она передала мутацию всем потомкам.
  • Любой котёнок с загнутыми ушами уже несёт патологию хряща.
  • Ветеринары признают: вислоухость — форма врождённой инвалидности, а не эстетическая особенность.

Исторический контекст

Шотландская вислоухая родилась из одной мутации и человеческого желания сделать "милее". За шестьдесят лет индустрия превратила генетический дефект в стандарт красоты. Миллионы котят по всему миру расплачиваются за это суставной болью и укороченной жизнью.

