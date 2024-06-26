Ученые из Донского государственного технического университета (ДГТУ) разработали уникальный дегидратор для производства пробиотических препаратов, который обладает микропроцессорной системой управления для точного контроля температуры и влажности. Это позволяет эффективно сохранять жизнеспособность микроорганизмов, превращая их в споры без риска перегрева или неправильной сушки.

Дегидратор также оснащен HEPA-фильтром и ультрафиолетовыми фильтрами для стерилизации выходящего воздуха, что снижает риск аллергических реакций у персонала. Разработка имеет импортозамещающий эффект, учитывая текущий дефицит пробиотических препаратов на российском рынке, сообщает ТАСС.

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