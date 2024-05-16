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Минобрнауки России формирует правила вознаграждения ученых за разработки
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 23:09

Минобрнауки России формирует правила вознаграждения ученых за разработки

Министерство науки и высшего образования РФ, представленное заместителем министра Денисом Секиринским, разрабатывает документацию, которая будет регулировать размеры и принципы выплаты вознаграждений ученым за их интеллектуальные разработки.

За первым документом, ожидаемом в третьем квартале 2024 года, последует второй, более общий документ, который будет утвержден постановлением правительства к концу того же года. Эти документы направлены на улучшение методики распределения авторского вознаграждения и роялти, с целью сделать систему более справедливой и мотивирующей для исследователей, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Nedosekovan (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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