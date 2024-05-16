Министерство науки и высшего образования РФ, представленное заместителем министра Денисом Секиринским, разрабатывает документацию, которая будет регулировать размеры и принципы выплаты вознаграждений ученым за их интеллектуальные разработки.
За первым документом, ожидаемом в третьем квартале 2024 года, последует второй, более общий документ, который будет утвержден постановлением правительства к концу того же года. Эти документы направлены на улучшение методики распределения авторского вознаграждения и роялти, с целью сделать систему более справедливой и мотивирующей для исследователей, сообщает ТАСС.
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