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Ученые РФ и Китая разработали метод для увеличения эффективности добычи углеводородов
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:03

Ученые РФ и Китая разработали метод для увеличения эффективности добычи углеводородов

Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и Пекинского института нефти разработали новый метод анализа геофизических данных для улучшения добычи углеводородов.

Метод позволяет определять направление микротрещин в подземных породах, что обеспечивает более эффективное бурение скважин. Этот подход особенно важен для добычи из мелких и трудноизвлекаемых месторождений, где используется гидроразрыв пласта.

Проект включал создание физических моделей для имитации геологических слоев с трещинами и использование данных о трещинах для оптимизации процесса добычи. Результаты исследования помогут более эффективно извлекать углеводороды, учитывая ориентацию естественных трещин, идентифицированных через анализ скорости сейсмических волн, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Rzhlbnski (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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