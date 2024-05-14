Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и Пекинского института нефти разработали новый метод анализа геофизических данных для улучшения добычи углеводородов.
Метод позволяет определять направление микротрещин в подземных породах, что обеспечивает более эффективное бурение скважин. Этот подход особенно важен для добычи из мелких и трудноизвлекаемых месторождений, где используется гидроразрыв пласта.
Проект включал создание физических моделей для имитации геологических слоев с трещинами и использование данных о трещинах для оптимизации процесса добычи. Результаты исследования помогут более эффективно извлекать углеводороды, учитывая ориентацию естественных трещин, идентифицированных через анализ скорости сейсмических волн, сообщает ТАСС.
Фото: commons.wikimedia.org/Rzhlbnski (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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