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Ученые из Норвежского университета обнаружили, что СДВГ имеет генетическую предрасположенность
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:24

Ученые из Норвежского университета обнаружили, что СДВГ имеет генетическую предрасположенность

Исследование ученых, опубликованное в журнале Psychoological Medicine (PsyMed), выявило, что до 46% случаев этого распространенного неврологического синдрома могут быть наследственными.

СДВГ характеризуется невнимательностью, гиперактивностью и импульсивностью, препятствующими нормальному функционированию. Хотя это расстройство обычно обнаруживается в детстве, оно может сохраняться и во взрослом возрасте.

Предыдущие исследования указывали на наследственный характер СДВГ, однако ученые стремились выяснить, насколько это обусловлено генетическими факторами или воздействием окружающей среды. Исследование включало данные о более чем 33,000 человек.

Результаты показали, что связь между поведением детей с СДВГ и их родителей существует, особенно с материнским поведением. Генетический анализ также показал, что до 46% вариаций в поведении детей с СДВГ можно объяснить генетическими факторами, причем генетика матери имеет значительное влияние, сообщает Газета.Ру.

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