Ученые из Норвежского университета обнаружили, что СДВГ имеет генетическую предрасположенность

Исследование ученых, опубликованное в журнале Psychoological Medicine (PsyMed), выявило, что до 46% случаев этого распространенного неврологического синдрома могут быть наследственными.
СДВГ характеризуется невнимательностью, гиперактивностью и импульсивностью, препятствующими нормальному функционированию. Хотя это расстройство обычно обнаруживается в детстве, оно может сохраняться и во взрослом возрасте.
Предыдущие исследования указывали на наследственный характер СДВГ, однако ученые стремились выяснить, насколько это обусловлено генетическими факторами или воздействием окружающей среды. Исследование включало данные о более чем 33,000 человек.
Результаты показали, что связь между поведением детей с СДВГ и их родителей существует, особенно с материнским поведением. Генетический анализ также показал, что до 46% вариаций в поведении детей с СДВГ можно объяснить генетическими факторами, причем генетика матери имеет значительное влияние, сообщает Газета.Ру.
Байден заговаривается: лидер Америки перепутал НАТО и Украину во время выступления
Ошибка случилась во время просьбы к конгрессу о принятии законопроекта.
Нам не надо: Дания призывает страны ЕС отдать Украине оружие, которое считает ненужным
Премьер страны уверена, что в странах есть "лишнее" вооружение.
Нейрокоуч Феклисова выделяет ряд ароматов, способных положительно влиять на память
В рекомендациях Киры Феклисовой особое место занимает аромат розмарина, который стимулирует активность нейронов в гиппокампе, повышая концентрацию и способность к запоминанию.
Ученые сообщают об открытии потенциального способа лечения хронического заболевания печени
Исследователи сообщают об открытии потенциального способа лечения первичного склерозирующего холангита (ПСХ), хронического заболевания печени, которое часто требует трансплантации органа.