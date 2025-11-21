Наука из Перми выходит на новый уровень: в чём местный политех превзошел столичный МГУ

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) вновь продемонстрировал выдающиеся результаты в области популяризации научных исследований. По итогам третьего квартала 2025 года ПНИПУ занял первое место среди 619 вузов России по цитируемости в научно-популярных СМИ, опередив даже ведущие столичные университеты.

Лидерство ПНИПУ в популяризации науки

Как сообщает пресс-служба университета, Пермский Политех возглавил рейтинг по популяризации научных исследований, став первым уже в четвертый раз. В этом рейтинге ПНИПУ обогнал такие престижные учебные заведения, как Московский государственный университет (МГУ), Высшая школа экономики (ВШЭ) и Московский физико-технический институт (МФТИ). Это свидетельствует о высоком уровне научной активности университета и его успешной работе по распространению научных достижений в общественном и медийном пространстве.

Оценка популяризации науки

При составлении рейтинга оценивается активность вузов в продвижении научно-технологических достижений в публичном поле. Важными критериями являются количество упоминаний учебных заведений в научно-популярных материалах, на сайтах этих изданий и в их социальных сетях. Итоговое место в рейтинге определяется с учетом суммарного индекса, который отражает масштабы и устойчивость присутствия вуза в научной и образовательной повестке.

Этот успех еще раз подчеркивает важность работы ПНИПУ в области популяризации науки, а также укрепляет его репутацию как одного из ведущих центров научных исследований и образовательных инноваций в России.