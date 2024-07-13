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Вице-премьер Чернышенко подчеркнул роль кадрового резерва и корпоративного сектора в науке
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Вице-премьер Чернышенко подчеркнул роль кадрового резерва и корпоративного сектора в науке

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко подчеркнул важность кадрового резерва и корпоративного сектора в развитии науки в России. Он указал на стратегическую цель увеличения расходов на науку до 2% ВВП к 2030 году и необходимость пропорционального роста частных инвестиций.

Чернышенко также акцентировал внимание на создании новых образовательных программ для подготовки специалистов, адаптированных к национальным проектам в области технологий. Подчеркивается изменение в управлении университетами и усиление сотрудничества с РАН и промышленными партнерами.

В рамках программы развития кадрового резерва, инициированной президентом РФ, были вручены дипломы 92 выпускникам, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/ScicommDi (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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