Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко подчеркнул важность кадрового резерва и корпоративного сектора в развитии науки в России. Он указал на стратегическую цель увеличения расходов на науку до 2% ВВП к 2030 году и необходимость пропорционального роста частных инвестиций.
Чернышенко также акцентировал внимание на создании новых образовательных программ для подготовки специалистов, адаптированных к национальным проектам в области технологий. Подчеркивается изменение в управлении университетами и усиление сотрудничества с РАН и промышленными партнерами.
В рамках программы развития кадрового резерва, инициированной президентом РФ, были вручены дипломы 92 выпускникам, сообщает ТАСС.
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