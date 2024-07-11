Вице-президент РАН Владислав Панченко на пятой Международной научной конференции в Ростове-на-Дону заявил, что дальнейшее развитие научной периодики в России невозможно без создания единого национального списка изданий. Он подчеркнул, что отсутствие такого списка мешает России укреплять свои позиции в международном научном и издательском сообществе.
Панченко отметил, что западные издательства, лидирующие в мире, практически лишили идентичности русскоязычную научную периодику, заменяя переводы российских журналов импровизированными версиями. Он также добавил, что интерес к российским интеллектуальным продуктам остается высоким, сообщает ТАСС.
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