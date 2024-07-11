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Создание национального списка научной периодики необходимо для ее дальнейшего развития в РФ
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Создание национального списка научной периодики необходимо для ее дальнейшего развития в РФ

Вице-президент РАН Владислав Панченко на пятой Международной научной конференции в Ростове-на-Дону заявил, что дальнейшее развитие научной периодики в России невозможно без создания единого национального списка изданий. Он подчеркнул, что отсутствие такого списка мешает России укреплять свои позиции в международном научном и издательском сообществе.

Панченко отметил, что западные издательства, лидирующие в мире, практически лишили идентичности русскоязычную научную периодику, заменяя переводы российских журналов импровизированными версиями. Он также добавил, что интерес к российским интеллектуальным продуктам остается высоким, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Никонико962 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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