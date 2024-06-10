Российские ученые разработали оптимальный метод производства гибридных наночастиц из кремния и золота, которые могут проникать в опухолевую ткань и уничтожать раковые клетки при нагревании инфракрасными лучами. Эти наночастицы, диаметром около 200 нанометров, нагреваются в три раза эффективнее по сравнению с аналогичными кремниевыми структурами и могут использоваться не только для лечения рака, но и в создании сенсоров и оптоэлектронных устройств.

Их производство включает погружение пластин пористого кремния в спирт и последующее лазерное облучение, что позволяет контролировать размер частиц и усиливать их свойства за счет добавления атомов золота, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Crystaltechno (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)