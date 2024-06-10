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В России разработали оптимальный метод производства наночастиц из золота и кремния
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:41

В России разработали оптимальный метод производства наночастиц из золота и кремния

Российские ученые разработали оптимальный метод производства гибридных наночастиц из кремния и золота, которые могут проникать в опухолевую ткань и уничтожать раковые клетки при нагревании инфракрасными лучами. Эти наночастицы, диаметром около 200 нанометров, нагреваются в три раза эффективнее по сравнению с аналогичными кремниевыми структурами и могут использоваться не только для лечения рака, но и в создании сенсоров и оптоэлектронных устройств.

Их производство включает погружение пластин пористого кремния в спирт и последующее лазерное облучение, что позволяет контролировать размер частиц и усиливать их свойства за счет добавления атомов золота, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Crystaltechno (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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