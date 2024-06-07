Ректор Российского национального исследовательского медицинского университета Сергей Лукьянов высказался на Петербургском международном экономическом форуме о необходимости пересмотра регуляторики в доклинических и клинических исследованиях медицинских препаратов.

По его мнению, существующие нормы чрезмерно жёсткие и не учитывают особенности персонифицированной терапии, что ведёт к излишним затратам времени и ресурсов. Он подчеркнул, что для ускорения разработки новых лекарств важно создание опытных производств, способных выпускать небольшие партии препаратов, доступных для государственных научных учреждений, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/ScicommDi (Creative Commons Attribution 4.0 International license)