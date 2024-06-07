Ректор Российского национального исследовательского медицинского университета Сергей Лукьянов высказался на Петербургском международном экономическом форуме о необходимости пересмотра регуляторики в доклинических и клинических исследованиях медицинских препаратов.
По его мнению, существующие нормы чрезмерно жёсткие и не учитывают особенности персонифицированной терапии, что ведёт к излишним затратам времени и ресурсов. Он подчеркнул, что для ускорения разработки новых лекарств важно создание опытных производств, способных выпускать небольшие партии препаратов, доступных для государственных научных учреждений, сообщает ТАСС.
Фото: commons.wikimedia.org/ScicommDi (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Handelsblatt: Меркель знала о плане запуска "Севпотока-2" путём шантажа
Власти ФРГ до начала СВО подозревали, что РФ манипулирует газовым рынком, умышленно ограничивая поставки в ЕС, пишет Handelsblatt, ссылаясь на материалы, связанные с газопроводом "Северный поток-2".
Google может отказать в ремонте смартфонов Pixel, если найдет в них неоригинальные запчасти
Google обновила свою политику ремонта смартфонов Pixel, теперь компания может отказаться от ремонта устройства, если в нём обнаружены неоригинальные запчасти.
EHJ: сахарозаменитель ксилит в зубной пасте может навредить сердцу
Исследование, опубликованное в European Heart Journal, показало, что употребление сахарозаменителя ксилита, широко используемого в безсахарных конфетах, жевательной резинке, хлебобулочных изделиях и зубной пасте, может быть связано с повышенным риском инфаркта и инсульта.
В России доступен Exeed RX с АКПП: цена составляет 5 550 000 рублей
В России появилась возможность приобрести флагманский кроссовер бренда Exeed, модель RX, оснащенный гидромеханическим автоматом Aisin.