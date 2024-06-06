В 2023 году Российский научный фонд (РНФ) профинансировал 60 проектов прикладных исследований, как рассказал его генеральный директор Владимир Беспалов. Фонд также создал новый научно-технологический совет и подготовил конкурсную документацию, следуя решению президента РФ от декабря 2022 года о совершенствовании системы грантовой поддержки.

Проекты направлены на создание технологий и продукции нового поколения.

Интерес к проектам проявили не только научное сообщество, но и предприятия реального сектора, которые принимали активное участие в конкурсе технологических партнеров. В частности, было поддержано 56 технологических предложений от 36 предприятий, которые софинансируют и участвуют в реализации проектов.

Один из успешных проектов касается создания технологий синтеза катализаторов для полимеризации олефинов, где технологическим заказчиком выступил ПАО "Сибур".

РНФ планирует сохранить высокий уровень поддержки исследований и в следующем году.

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