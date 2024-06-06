В 2023 году Российский научный фонд (РНФ) профинансировал 60 проектов прикладных исследований, как рассказал его генеральный директор Владимир Беспалов. Фонд также создал новый научно-технологический совет и подготовил конкурсную документацию, следуя решению президента РФ от декабря 2022 года о совершенствовании системы грантовой поддержки.
Проекты направлены на создание технологий и продукции нового поколения.
Интерес к проектам проявили не только научное сообщество, но и предприятия реального сектора, которые принимали активное участие в конкурсе технологических партнеров. В частности, было поддержано 56 технологических предложений от 36 предприятий, которые софинансируют и участвуют в реализации проектов.
Один из успешных проектов касается создания технологий синтеза катализаторов для полимеризации олефинов, где технологическим заказчиком выступил ПАО "Сибур".
РНФ планирует сохранить высокий уровень поддержки исследований и в следующем году.
Фото: commons.wikimedia.org/Sillerkiil (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Паломеро: ВС РФ откроет огонь по западным инструкторам
Бывший руководитель Главного штаба ВВС Франции Жан-Поль Паломеро заявил в эфире LCI, что западные инструкторы на территории Украины могут подвергаться атакам со стороны российских сил, если они окажутся поблизости от фронта или стратегически важных объектов.
Дочерний бренд Nothing CMF анонсировал оранжевый смартфон Phone 1 с необычным дизайном
Компания CMF, дочерний бренд Nothing, анонсировала выпуск своего первого смартфона Phone 1 с необычным дизайном. Смартфон окрашен в оранжевый цвет и оснащён экокожей на задней панели, на которой также расположен необычный элемент в виде колесика, функционал которого пока не раскрыт.
Quto: за три года УАЗ Патриот подорожал на 700 тыс. рублей
Стала известна информация об изменениях в стоимости внедорожника "УАЗ Патриот". Согласно данным quto.ru, за последние три года цена на автомобиль выросла на 700 тысяч рублей.
Tourdom: туристам необходимо проверить место рождения в загранпаспорте на соответствие обычному
В связи с участившимися случаями изъятия загранпаспортов, туристам порекомендовали проверять соответствие места рождения, указанного в загранпаспорте, информации во внутреннем паспорте.