Российские химики разработали быструю и безотходную методику обработки пленок из углеродных нанотрубок, которая позволяет легировать этот материал и адаптировать его для производства сенсорных экранов, солнечных батарей и других электронных устройств.
Новая методика использует газообразный диоксид азота (NO2) для допирования, что значительно упрощает и удешевляет процесс по сравнению с традиционными методами, использующими соединения хлора, брома и металлов.
Проведенные исследования показали, что эта обработка улучшает проводимость, прозрачность и стойкость пленок из нанотрубок, что делает их идеальными для использования в различных высокотехнологичных приложениях, сообщает ТАСС.
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