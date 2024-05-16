Открытие российско-китайского учебного центра по естественным наукам в Харбине поспособствует совместному формированию новых рынков в области биотехнологий и достижению мирового технологического лидерства, по словам Александра Габибова, директора ИБХ РАН.
Центр предоставит новые возможности для научного сотрудничества и образования между Россией и Китаем, включая международные конференции и совместные образовательные программы.
В рамках визита Владимира Путина в Китай обсуждалось открытие данного центра, что свидетельствует о глубоких двусторонних отношениях. Также отмечено активное развитие сотрудничества в сфере фотоники и научных исследований, в том числе в области квантовых технологий и фотонных устройств, сообщает ТАСС.
Фото: commons.wikimedia.org/N509FZ (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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