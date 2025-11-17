Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Золотая жила в горной шахте
Золотая жила в горной шахте
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована вчера в 23:26

На Сахалине увидел, как добывают красное золото — вот чем удивил промышленный туризм

В России растёт популярность научного туризма среди школьников — организаторы

В России набирает популярность новое направление — научный туризм. Благодаря нацпроекту "Туризм и гостеприимство" школьники и студенты могут отправиться в путешествия по стране, узнать больше о научных профессиях, принять участие в тематических фестивалях, поработать в лабораториях и даже выбрать будущее место учёбы. Такие маршруты — не только познавательное приключение, но и способ найти единомышленников и завести новых друзей.

Химия и жизнь: маршруты в Уфу и Янган-Тау

Уфа давно считается химической столицей России, и экскурсии для туристов здесь превращаются в настоящий научный квест. В геопарке "Янган-Тау" можно увидеть, как законы Менделеева работают в жизни, а в Уфимской школе химической науки — понаблюдать за ядерным магнитным резонансом или узнать о синтезе новых лекарств.

"В уникальном геопарке "Янган-Тау" туристов ждет захватывающее путешествие, где они могут увидеть, как законы, открытые Дмитрием Менделеевым более века назад, воплощаются в нашей жизни", — рассказали организаторы маршрута.

В Институте нефтехимии и катализа показывают современные катализаторы, исследуют кристаллы на сканирующем электронном микроскопе, а специалисты делятся секретами разработки топлива "Арктика" — дизеля для экстремальных морозов.

Нефть, газ и "красное золото": Сахалинский маршрут

На Сахалине активно развивают промышленный туризм. Участникам научных экскурсий подробно рассказывают, как производят сжиженный природный газ: его сжимают в 600 раз и хранят в особых резервуарах. В рамках проекта "Сахалин-2" появились первые в России морские нефтегазовые платформы, а продукция идёт не только в страны АТР, но и на внутренний рынок.

Особое внимание уделяется сохранению природы: через территорию предприятий протекает ручей Голубой, где нерестятся лососёвые с "красным" мясом — это местное "красное золото". Экскурсии знакомят с ролью экологии в современных индустриальных проектах.

Разгадать тайны звёзд: Ростов-на-Дону

Астрономическая обсерватория в парке имени Горького в Ростове-на-Дону приглашает погрузиться в мир астрономии. Здесь можно не только увидеть кратеры Луны, кольца Сатурна и звёздные скопления, но и услышать настоящие космические истории от энтузиастов-астрономов. Для гостей работают мультимедийные лекции и 3D-шоу в мини-планетарии.

Особой популярностью пользуются семейные вечера наблюдений: для взрослых — это возвращение к мечтам, для детей — первый шаг к исследованию Вселенной.

Фабрика света: экскурсии на АЭС

В Информационном центре Ростовской атомной электростанции даже сложные процессы атомной энергетики становятся наглядными и доступными. Здесь можно попробовать себя в роли оператора на тренажёре, узнать, как работает система безопасности и экологический контроль, а также встретиться с инженерами станции.

Сравнение: направления научного туризма

Регион Основная тема Формат экскурсий Уникальные объекты
Уфа, Янган-Тау Химия, нефтехимия Лаборатории, геопарк Магнитный резонанс, катализаторы
Сахалин Нефтегазовая отрасль Производство СПГ, экология Морские платформы, ручей с лососём
Ростов-на-Дону Астрономия Обсерватория, планетарий Ночные наблюдения, лекции
Волгодонск Атомная энергетика АЭС, инфоцентр Тренажёры, макеты

Советы шаг за шагом: как спланировать научный тур

  1. Изучите маршруты и выберите тему, интересную вам или вашему ребёнку.

  2. Запишитесь на экскурсию или фестиваль заранее — популярные маршруты быстро заполняются.

  3. Уточните, есть ли возрастные ограничения и условия для групп.

  4. Возьмите с собой блокнот для записей и фотоаппарат — впечатлений будет много!

  5. Поинтересуйтесь возможностями пройти стажировку или познакомиться с вузами региона.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Не уточнить расписание экскурсий → пропустить интересное событие → сверьтесь с календарём заранее.

  2. Приехать неподготовленным → не всё понять на месте → заранее ознакомьтесь с базовой информацией по теме маршрута.

  3. Игнорировать дополнительные активности (мастер-классы, встречи с учёными) → упустить шанс расширить кругозор → участвуйте в программах полностью.

А что если хочется больше?

Многие маршруты предлагают программы для школьников и студентов, которые можно совместить с посещением вузов, лабораторий и даже реальной стажировкой. Это шанс не только увидеть, но и попробовать профессию "на вкус".

Плюсы и минусы научного туризма

Плюсы Минусы
Новый взгляд на профессию Иногда нужны базовые знания по теме
Возможность выбора будущей специальности Не все объекты доступны в любое время года
Эмоции и впечатления Часто требуется заранее записываться
Объединение образования и отдыха География маршрутов пока ограничена

FAQ

Можно ли отправиться в научный тур с семьёй?
Да, многие маршруты рассчитаны на группы с детьми.

Есть ли возрастные ограничения?
Зависят от формата и темы: есть маршруты для всех, есть только для старшеклассников и студентов.

Нужно ли специально готовиться?
Необязательно, но базовые знания помогут больше понять и получить удовольствие.

Мифы и правда

Миф: Научные туры только для отличников.
Правда: Участвовать может любой интересующийся наукой.

Миф: Это только экскурсии в лаборатории.
Правда: Маршруты включают встречи, мастер-классы, фестивали, стажировки.

Миф: Научный туризм — скучно.
Правда: Формат интерактивный и часто вдохновляет на выбор профессии.

3 интересных факта

• В Уфе с начала 2020-х научные туры стали одними из самых популярных среди школьных групп.
• На Сахалине экскурсии на предприятия часто заканчиваются мастер-классами по экологии.
• В Ростове-на-Дону в обсерватории проводят ночные фестивали для любителей астрономии.

Исторический контекст

  1. В советские годы экскурсии на заводы и НИИ были частью школьной программы.

  2. В 2010-х научный туризм почти исчез, уступив место развлекательному.

  3. К 2020-м формат возродился, став современным и доступным для молодёжи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зимой температура в Бахрейне держится на уровне +25 градусов — АТОР вчера в 19:16
Зимой выбрал Бахрейн вместо Турции — делюсь, почему больше не хочу возвращаться на старые курорты

Почему всё больше россиян выбирают Бахрейн для зимнего отпуска — цены на туры, особенности сезона и преимущества арабского направления.

Читать полностью » Зааминский парк в Узбекистане предлагает тропы и чистый горный воздух — гиды вчера в 18:36
Узбекистан поразил с первых минут: одно место заставило меня пересмотреть всё, что я знал о Востоке

Маршруты по городам Шёлкового пути, мастерские ремесленников, музеи, горные парки и древние укрепления — девять мест, с которых стоит начать знакомство с Узбекистаном.

Читать полностью » Туристы посетили деревню Холлокё с сохранённым укладом XIX века — по данным гидов вчера в 17:57
Венгрия открыла свои сокровища ЮНЕСКО, где время может идти по-другому

Познайте уникальное наследие Венгрии, где история, культура и природа переплетаются в удивительной симфонии. Узнайте интересные факты и советуйте по маршруту.

Читать полностью » Контрастные условия Мозамбика формируют уникальный маршрут — по данным путешественников вчера в 16:51
ЮАР удивила сдержанностью людей — а сафари в Крюгере перевернуло представления о дикой природе навсегда

Нора Таснади рассказывает, как Африка перевернула её представления о путешествиях: океан, дельфины, львы в двух метрах и "армия бабуинов", появившаяся у порога.

Читать полностью » Путешественники отметили удобство поездок по Улан-Батору вчера в 15:45
Исторический музей Монголии втянул в прошлое за секунду: юрта, оленные камни и залы Чингисхана взяли своё

Улан-Батор — это не только столица Монголии, но и настоящая сокровищница буддийских святынь, архитектурных чудес и исторических артефактов. Узнайте о главных достопримечательностях.

Читать полностью » Туристы отметили мягкий сезон для поездки в Камбоджу вчера в 14:36
Камбоджа за 10 дней перевернула отпуск: Сием Рип, Пномпень и Ко Ронг показали три разные реальности

Откройте для себя Камбоджу: смесь древних храмов, невероятных пляжей и уникальной культуры в одном незабываемом путешествии.

Читать полностью » Туристы выбрали блокноты с ковровыми обложками сувениром года вчера в 13:28
Приехал в Стамбул с пустым чемоданом — и понял, зачем это делают бывалые путешественники

Что привезти из Стамбула, чтобы сувенир не пылился на полке, а стал частью жизни? Катя Косова собрала идеи, которые точно сохранят атмосферу города.

Читать полностью » Температура в глубинке Карелии зимой опускается до минус 25 — синоптики вчера в 2:34
Нашла способ смотреть Карелию зимой без толп — жаль, раньше не догадывалась

Зимняя Карелия удивляет переменчивой погодой, сиянием снега и тишиной озёр. Разбираемся, что посмотреть, как подготовиться и чем заняться в этом северном регионе.

Читать полностью »

Новости
СФО
Югра опустилась на 60-е место в рейтинге приверженности ЗОЖ
ЮФО
Доцент Шамаров: На Кубани разрабатывают водородные заправочные станции для БПЛА
Питомцы
Правильный уход за крупными кошками предотвращает образование колтунов — ветеринары
Красота и здоровье
Врач Гарли: борьба с бессонницей ухудшает качество сна
Туризм
Как поездка в Антарктиду изменила восприятие мира путешественницы — путешественник Марина Змеина
УрФО
Татьяна Савинова: темнота и влажность – ключевые условия для выживания недоношенных
Спорт и фитнес
Новая пляжная программа укрепила мышцы ног и ягодиц — спортивные тренеры
Россия
В России выявили 1470 территорий с накопленным вредом и 88 опасных объектов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet