На Сахалине увидел, как добывают красное золото — вот чем удивил промышленный туризм

В России набирает популярность новое направление — научный туризм. Благодаря нацпроекту "Туризм и гостеприимство" школьники и студенты могут отправиться в путешествия по стране, узнать больше о научных профессиях, принять участие в тематических фестивалях, поработать в лабораториях и даже выбрать будущее место учёбы. Такие маршруты — не только познавательное приключение, но и способ найти единомышленников и завести новых друзей.

Химия и жизнь: маршруты в Уфу и Янган-Тау

Уфа давно считается химической столицей России, и экскурсии для туристов здесь превращаются в настоящий научный квест. В геопарке "Янган-Тау" можно увидеть, как законы Менделеева работают в жизни, а в Уфимской школе химической науки — понаблюдать за ядерным магнитным резонансом или узнать о синтезе новых лекарств.

"В уникальном геопарке "Янган-Тау" туристов ждет захватывающее путешествие, где они могут увидеть, как законы, открытые Дмитрием Менделеевым более века назад, воплощаются в нашей жизни", — рассказали организаторы маршрута.

В Институте нефтехимии и катализа показывают современные катализаторы, исследуют кристаллы на сканирующем электронном микроскопе, а специалисты делятся секретами разработки топлива "Арктика" — дизеля для экстремальных морозов.

Нефть, газ и "красное золото": Сахалинский маршрут

На Сахалине активно развивают промышленный туризм. Участникам научных экскурсий подробно рассказывают, как производят сжиженный природный газ: его сжимают в 600 раз и хранят в особых резервуарах. В рамках проекта "Сахалин-2" появились первые в России морские нефтегазовые платформы, а продукция идёт не только в страны АТР, но и на внутренний рынок.

Особое внимание уделяется сохранению природы: через территорию предприятий протекает ручей Голубой, где нерестятся лососёвые с "красным" мясом — это местное "красное золото". Экскурсии знакомят с ролью экологии в современных индустриальных проектах.

Разгадать тайны звёзд: Ростов-на-Дону

Астрономическая обсерватория в парке имени Горького в Ростове-на-Дону приглашает погрузиться в мир астрономии. Здесь можно не только увидеть кратеры Луны, кольца Сатурна и звёздные скопления, но и услышать настоящие космические истории от энтузиастов-астрономов. Для гостей работают мультимедийные лекции и 3D-шоу в мини-планетарии.

Особой популярностью пользуются семейные вечера наблюдений: для взрослых — это возвращение к мечтам, для детей — первый шаг к исследованию Вселенной.

Фабрика света: экскурсии на АЭС

В Информационном центре Ростовской атомной электростанции даже сложные процессы атомной энергетики становятся наглядными и доступными. Здесь можно попробовать себя в роли оператора на тренажёре, узнать, как работает система безопасности и экологический контроль, а также встретиться с инженерами станции.

Регион Основная тема Формат экскурсий Уникальные объекты Уфа, Янган-Тау Химия, нефтехимия Лаборатории, геопарк Магнитный резонанс, катализаторы Сахалин Нефтегазовая отрасль Производство СПГ, экология Морские платформы, ручей с лососём Ростов-на-Дону Астрономия Обсерватория, планетарий Ночные наблюдения, лекции Волгодонск Атомная энергетика АЭС, инфоцентр Тренажёры, макеты

Советы шаг за шагом: как спланировать научный тур

Изучите маршруты и выберите тему, интересную вам или вашему ребёнку. Запишитесь на экскурсию или фестиваль заранее — популярные маршруты быстро заполняются. Уточните, есть ли возрастные ограничения и условия для групп. Возьмите с собой блокнот для записей и фотоаппарат — впечатлений будет много! Поинтересуйтесь возможностями пройти стажировку или познакомиться с вузами региона.

Не уточнить расписание экскурсий → пропустить интересное событие → сверьтесь с календарём заранее. Приехать неподготовленным → не всё понять на месте → заранее ознакомьтесь с базовой информацией по теме маршрута. Игнорировать дополнительные активности (мастер-классы, встречи с учёными) → упустить шанс расширить кругозор → участвуйте в программах полностью.

А что если хочется больше?

Многие маршруты предлагают программы для школьников и студентов, которые можно совместить с посещением вузов, лабораторий и даже реальной стажировкой. Это шанс не только увидеть, но и попробовать профессию "на вкус".

Плюсы Минусы Новый взгляд на профессию Иногда нужны базовые знания по теме Возможность выбора будущей специальности Не все объекты доступны в любое время года Эмоции и впечатления Часто требуется заранее записываться Объединение образования и отдыха География маршрутов пока ограничена

Можно ли отправиться в научный тур с семьёй?

Да, многие маршруты рассчитаны на группы с детьми.

Есть ли возрастные ограничения?

Зависят от формата и темы: есть маршруты для всех, есть только для старшеклассников и студентов.

Нужно ли специально готовиться?

Необязательно, но базовые знания помогут больше понять и получить удовольствие.

Миф: Научные туры только для отличников.

Правда: Участвовать может любой интересующийся наукой.

Миф: Это только экскурсии в лаборатории.

Правда: Маршруты включают встречи, мастер-классы, фестивали, стажировки.

Миф: Научный туризм — скучно.

Правда: Формат интерактивный и часто вдохновляет на выбор профессии.

• В Уфе с начала 2020-х научные туры стали одними из самых популярных среди школьных групп.

• На Сахалине экскурсии на предприятия часто заканчиваются мастер-классами по экологии.

• В Ростове-на-Дону в обсерватории проводят ночные фестивали для любителей астрономии.

