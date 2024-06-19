В Югре планируется впервые в мире внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) для мониторинга психоэмоционального состояния школьников и учителей. Система будет также способствовать адаптации образовательного процесса для детей с особыми образовательными потребностями.
Елена Шумакова, заместитель губернатора региона, объявила об этом на XV Международном IT-форуме в Ханты-Мансийске. Система позволит сократить бюрократию и улучшить качество образования, используя данные для создания индивидуальных учебных траекторий и поддержки талантливых учеников, сообщает ТАСС.
Фото: commons.wikimedia.org/Kovaleva Nata (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Пекин: Канада нарушила Устав ООН в Южно-Китайском море
Китайская Народная Республика обвинила Оттаву в нарушении Устава ООН и угрозе миру в Южно-Китайском море из-за отправки туда военных кораблей, заявил представитель посольства КНР в Канаде РИА Новости.
Хрусталёв рассказал, в чём состоит взаимопомощь РФ и КНДР
Специалист по ракетно-ядерной программе КНДР Владимир Хрусталёв рассказал РИА Новости, что взаимопомощь Москвы и Северной Кореи может заключаться в отвлечении усилий противника на другую сторону.
В России объяснили разрушительную силу землетрясения в Ното наложением волн
Российские сейсмологи под руководством Ольги Павленко из Института физики Земли РАН обнаружили, что разрушительная сила землетрясения на японском полуострове Ното была вызвана наложением сейсмических волн.
Суд отправил под домашний арест директора компании "Савон-К" по делу о массовом отравлении
Замоскворецкий суд Москвы поместил под домашний арест Владимира Шина, директора компании "Савон-К", по делу о массовом отравлении консервированной фасолью.