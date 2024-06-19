В Югре планируется впервые в мире внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) для мониторинга психоэмоционального состояния школьников и учителей. Система будет также способствовать адаптации образовательного процесса для детей с особыми образовательными потребностями.

Елена Шумакова, заместитель губернатора региона, объявила об этом на XV Международном IT-форуме в Ханты-Мансийске. Система позволит сократить бюрократию и улучшить качество образования, используя данные для создания индивидуальных учебных траекторий и поддержки талантливых учеников, сообщает ТАСС.

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