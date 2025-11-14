Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Врач
Врач
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 14:12

Думала, что всегда нужно получать справку, но теперь понимаю, как просто сообщить о болезни в первые 5 дней

Ольга Ватолина: школьники могут отсутствовать без справки до 5 дней

Ольга Ватолина, заместитель начальника отдела лечебно-профилактической помощи Главного управления по здравоохранению Миноблисполкома, в интервью БелТА уточнила, сколько дней белорусские школьники могут отсутствовать в школе без медицинской справки. Ватолина напомнила, что данное правило было введено еще во время пандемии коронавирусной инфекции и остается актуальным по сей день.

Отсутствие школьников без справки: что нужно знать?

Ольга Ватолина пояснила, что в случае, если ребенок заболел, он может отсутствовать в школе до пяти дней без предъявления справки от врача. Это правило было введено для того, чтобы уменьшить нагрузку на медицинские учреждения и сделать процесс отсутствия детей в школе проще и удобнее для родителей. Важно отметить, что эта мера продолжает действовать и в настоящее время, несмотря на то, что пандемия коронавируса в большинстве стран уже пошла на спад.

"Школы не должны требовать медицинской справки за первые дни отсутствия ребенка, если его отсутствие не превышает пяти дней. Если у родителей возникают вопросы по этому поводу, им нужно обратиться в администрацию учебного заведения", — подчеркнула Ольга Ватолина.

Это правило действует на территории всей Беларуси, и все образовательные учреждения осведомлены о нем, чтобы избежать недоразумений с родителями и классными руководителями.

Когда необходима медицинская справка?

Если же болезнь ребенка продолжается более пяти дней, то, согласно правилам, необходимо обратиться к врачу и получить медицинскую справку. Ольга Ватолина отметила, что в этом случае справка станет обязательной, так как она подтвердит продолжительность болезни и необходимость дальнейшего лечения. Справка будет служить основанием для продолжения отсутствия ребенка в школе и для соблюдения рекомендаций по лечению.

Также следует отметить, что в случае появления серьезных симптомов болезни, таких как высокая температура, сильная слабость или другие тревожные признаки, родители должны незамедлительно проконсультироваться с врачом, чтобы исключить возможные осложнения и получить рекомендации по лечению.

Как это работает на практике?

На практике это означает, что если ребенок заболел и его состояние не позволяет ему посещать школу, родители могут просто сообщить учителю или в администрацию школы о том, что ребенок находится дома из-за болезни, без предоставления справки в течение первых пяти дней.

Ситуация Что нужно делать родителям Требуется ли справка?
Болезнь продолжается не более 5 дней Уведомить школу о болезни, не предоставляя справку Не требуется
Болезнь длится более 5 дней Обратиться к врачу для получения справки Требуется

"Очень важно, чтобы родители знали, что в первые пять дней болезнь не требует обязательного медицинского подтверждения, и они могут спокойно уведомить школу. Однако, если болезнь затягивается, врач обязательно должен поставить диагноз и выдать соответствующую справку", — уточнила Ольга Ватолина.

Что делать, если есть сомнения?

В случае возникновения любых сомнений относительно правил оформления больничных листов или отсутствия ребенка, родители могут всегда обратиться в администрацию школы или образовательное учреждение для разъяснений. Все управления образования в Беларуси осведомлены о текущем положении дел и готовы предоставить всю необходимую информацию для родителей.

Заключение

Ольга Ватолина напомнила, что важность соблюдения этих правил заключается в том, чтобы облегчить жизнь родителей, избавив их от необходимости искать врачебную справку на первые несколько дней болезни ребенка. Этот подход позволяет снизить нагрузку на медицинские учреждения и сделать процесс получения больничных листов проще и доступнее. Однако если болезнь затягивается, важно обратиться к врачу для получения справки и диагностики, чтобы обеспечить правильное лечение и восстановление здоровья ребенка.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Японская поза сэйдза улучшает осанку и снимает нагрузку с поясницы — эксперты сегодня в 11:01
Перестала сутулиться и сидеть наклоняясь — и вуаля: боли в шее исчезли за неделю

Сидячий образ жизни или чрезмерная физическая нагрузка могут стать причиной болей в спине. Узнайте, как правильные позы могут улучшить осанку и снять нагрузку с позвоночника.

Читать полностью » Льняное семя укрепляет организм сочетанием лигнанов клетчатки и растительных Омега-три – Андрей Саврасов сегодня в 10:49
Попробовал пить льняной настой — и организм отреагировал так, что я пересмотрел своё питание

Льняное семя — доступный и универсальный продукт, который укрепляет здоровье и делает рацион полезнее. Узнайте, чем оно ценно и как правильно его использовать каждый день.

Читать полностью » Доктор Елена Сюракшина: вечером лучше избегать цитрусовых и сладостей сегодня в 10:24
Улучшила качество сна с помощью правильных продуктов — вот что стало частью моего вечернего рациона

Как пища влияет на сон? Врач перечислила продукты, которые могут помочь или, наоборот, ухудшить качество сна.

Читать полностью » Вода улучшает пищеварение человека при равномерном распределении питья в течение суток – Анна Миронова сегодня в 9:49
Попробовала выпивать норму воды до вечера — и сон стал другим уже в первую неделю

Регулярное употребление воды — самый простой и быстрый способ улучшить пищеварение, состояние кожи, работу сердца и уровень энергии. Узнайте, как сформировать полезную привычку легко и надолго.

Читать полностью » Врач Алиева: промывание носа у младенцев может привести к осложнениям сегодня в 9:15
Больше не буду промывать нос своему малышу — опасности неправильной процедуры

Промывание носа у младенцев может привести к серьезным осложнениям. Как безопасно очищать нос и когда обращаться к врачу?

Читать полностью » Закаливание помогает снижать частоту простуд у детей при регулярных прогулках ежедневно – Ирина Полякова сегодня в 8:49
Мой ребёнок постоянно болел — пока я не сделала одну вещь, о которой раньше даже не думала

Как простые ежедневные привычки помогают детям болеть реже — без стрессовых процедур и сложных методик.

Читать полностью » Врач Татьяна Ким: гиалуронидаза может предотвратить фиброз в легких сегодня в 8:11
Узнал, как гиалуронидаза помогает лечить постковидную пневмонию — и вот что это значит для моего восстановления

Гиалуронидаза — перспективное средство для лечения постковидной пневмонии. Как фермент помогает улучшить восстановление легких?

Читать полностью » Здоровые практики легко превращаются в заблуждения, если игнорировать научные данные полностью – Анна Волкова сегодня в 7:49
Думала, что детокс поможет мне очиститься, но организм отреагировал совсем иначе

Многие популярные "здоровые" привычки оказываются бесполезными или вредными. Разбираем 10 мифов о ЗОЖ и объясняем, какие решения действительно работают и помогают сохранить здоровье.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Никола Пельтц заявила о периоде трансформации в браке с Бруклином Бекхэмом — соцсети
Питомцы
Мишура вызывает непроходимость кишечника у кошек — ветеринары
Садоводство
Обработка луковиц гладиолусов перед посадкой предотвращает грибковые заболевания — Елена Иванова
Туризм
Таиланд ужесточает ответственность туристов за употребление алкоголя
Еда
Апельсиновый соус усиливает вкус утки на праздничном столе — кулинары
Еда
Салат Сказка получается сытным благодаря курице и овощам — повар
Садоводство
Высота стрижки в 5 см снижает риск вымерзания дёрна — специалисты уверяют
ЮФО
Тематический парк в Сочи назначил оклад в 250 тысяч рублей для того, кто сыграет Бабу-ягу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet