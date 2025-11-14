Думала, что всегда нужно получать справку, но теперь понимаю, как просто сообщить о болезни в первые 5 дней

Ольга Ватолина, заместитель начальника отдела лечебно-профилактической помощи Главного управления по здравоохранению Миноблисполкома, в интервью БелТА уточнила, сколько дней белорусские школьники могут отсутствовать в школе без медицинской справки. Ватолина напомнила, что данное правило было введено еще во время пандемии коронавирусной инфекции и остается актуальным по сей день.

Отсутствие школьников без справки: что нужно знать?

Ольга Ватолина пояснила, что в случае, если ребенок заболел, он может отсутствовать в школе до пяти дней без предъявления справки от врача. Это правило было введено для того, чтобы уменьшить нагрузку на медицинские учреждения и сделать процесс отсутствия детей в школе проще и удобнее для родителей. Важно отметить, что эта мера продолжает действовать и в настоящее время, несмотря на то, что пандемия коронавируса в большинстве стран уже пошла на спад.

"Школы не должны требовать медицинской справки за первые дни отсутствия ребенка, если его отсутствие не превышает пяти дней. Если у родителей возникают вопросы по этому поводу, им нужно обратиться в администрацию учебного заведения", — подчеркнула Ольга Ватолина.

Это правило действует на территории всей Беларуси, и все образовательные учреждения осведомлены о нем, чтобы избежать недоразумений с родителями и классными руководителями.

Когда необходима медицинская справка?

Если же болезнь ребенка продолжается более пяти дней, то, согласно правилам, необходимо обратиться к врачу и получить медицинскую справку. Ольга Ватолина отметила, что в этом случае справка станет обязательной, так как она подтвердит продолжительность болезни и необходимость дальнейшего лечения. Справка будет служить основанием для продолжения отсутствия ребенка в школе и для соблюдения рекомендаций по лечению.

Также следует отметить, что в случае появления серьезных симптомов болезни, таких как высокая температура, сильная слабость или другие тревожные признаки, родители должны незамедлительно проконсультироваться с врачом, чтобы исключить возможные осложнения и получить рекомендации по лечению.

Как это работает на практике?

На практике это означает, что если ребенок заболел и его состояние не позволяет ему посещать школу, родители могут просто сообщить учителю или в администрацию школы о том, что ребенок находится дома из-за болезни, без предоставления справки в течение первых пяти дней.

Ситуация Что нужно делать родителям Требуется ли справка? Болезнь продолжается не более 5 дней Уведомить школу о болезни, не предоставляя справку Не требуется Болезнь длится более 5 дней Обратиться к врачу для получения справки Требуется

"Очень важно, чтобы родители знали, что в первые пять дней болезнь не требует обязательного медицинского подтверждения, и они могут спокойно уведомить школу. Однако, если болезнь затягивается, врач обязательно должен поставить диагноз и выдать соответствующую справку", — уточнила Ольга Ватолина.

Что делать, если есть сомнения?

В случае возникновения любых сомнений относительно правил оформления больничных листов или отсутствия ребенка, родители могут всегда обратиться в администрацию школы или образовательное учреждение для разъяснений. Все управления образования в Беларуси осведомлены о текущем положении дел и готовы предоставить всю необходимую информацию для родителей.

Заключение

Ольга Ватолина напомнила, что важность соблюдения этих правил заключается в том, чтобы облегчить жизнь родителей, избавив их от необходимости искать врачебную справку на первые несколько дней болезни ребенка. Этот подход позволяет снизить нагрузку на медицинские учреждения и сделать процесс получения больничных листов проще и доступнее. Однако если болезнь затягивается, важно обратиться к врачу для получения справки и диагностики, чтобы обеспечить правильное лечение и восстановление здоровья ребенка.