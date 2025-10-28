Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 14:16

Каникулы без TikTok: югорские школьники разъехались по России — и вот куда

Югорские школьники проводят каникулы в поездках по России — лидируют Тюмень и Тобольск

Югорские школьники активно проводят осенние каникулы, отправляясь в познавательные поездки по России. Как рассказала URA. RU директор сургутского турагентства Ольга Попова, самыми популярными направлениями у семей с детьми стали Тюмень, Тобольск, Казань и Новосибирск.

Популярные и доступные туры

"Среди самых востребованных направлений — Тюмень и Тобольск. Стоимость двухдневного тура с проездом из Сургута, питанием, проживанием и экскурсиями примерно одинакова для двух городов — в районе 15 тысяч рублей", — отметила Попова.

Такие короткие поездки пользуются спросом благодаря удобной логистике и насыщенной экскурсионной программе.

Казань и Новосибирск — для тех, кто хочет больше

Туры в Казань традиционно входят в число самых популярных осенних направлений, но и стоят дороже. Четырёхдневное путешествие с билетами на поезд, проживанием, питанием и экскурсиями обходится примерно в 39 тысяч рублей, что почти в 2,5 раза дороже, чем поездки по Тюменской области.

В этом сезоне югорчан заинтересовали и новые маршруты — например, трёхдневный тур в Новосибирск стоимостью около 30 тысяч рублей, включающий полный пакет услуг: транспорт, питание, проживание и культурную программу. По словам турагентов, все эти направления почти полностью раскуплены.

Путешествия по Югре

Кроме выездных туров, школьники активно путешествуют и по родному региону. Однодневные поездки стоят от 5 до 5,5 тысяч рублей в зависимости от размера группы. Среди популярных маршрутов — деревня Русскинская с этнографическим музеем и океанариум в Когалыме.

Местные туроператоры отмечают, что родители уже начали бронировать поездки на зиму и весну, что говорит о росте интереса к семейным путешествиям внутри страны.

