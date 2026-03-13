Рэкет в облаках пара: отработанная схема вымогательства заставляет родителей Бурятии бить тревогу

Жительница Улан-Удэ поделилась в соцсетях историей о рэкете в местной школе. Старшеклассники 8-11 классов заманивают младших учеников предложением попробовать вейп за 1,5-2 тысячи рублей. Пока ребенок отвлекается, устройство исчезает, и "хозяин" требует вернуть деньги под угрозой. Мама описала схему подробно: подростки окружают жертву, забирают вейп якобы "попробовать", а потом отрицают свою причастность. Родители теперь предупреждают детей об этом.

Схема обмана

Старшеклассники выводят младшего ученика на улицу или заводят в укромное место. Предлагают вейп за 1,5-2 тысячи рублей, чтобы тот попробовал. Пока ребенок курит, подходят другие подростки и просят передать устройство "на пробу".

В этот момент вейп исчезает. "Хозяин" устраивает разборки: отрицает, что друзья брали гаджет, и требует вернуть полную сумму. У ребенка денег нет, его ставят на "счетчик" с угрозами расправы.

Мама одного из жертв описала это в посте: старшеклассники окружают ребенка, забирают вейп, а потом делают вид, что ничего не знают. Родители теперь советуют детям отказываться от таких предложений сразу. Ситуация повторяется в школах Улан-Удэ.

"В регионах вроде Бурятии школьный рэкет часто маскируется под дружеские посиделки. Старшие используют иерархию стаи, где младшие боятся ослушаться, — это антропологический механизм доминирования в группах подростков. Родителям стоит учить детей распознавать такие ловушки, а школам усиливать контроль за зонами риска. Муниципалитеты обязаны реагировать оперативно, вводя патрули и психологическую помощь." Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Вред вейпов для подростков

Никотин из вейпов быстро проникает в мозг подростка, нарушая формирование нейронных связей. Биохимия проста: вещество вызывает всплеск дофамина, формируя зависимость за считанные недели. Легкие страдают от аэрозоля с токсинами, что приводит к воспалениям и кашлю.

В школьной среде это усугубляется: дети курят тайком, рискуя здоровьем ради "крутости". Антропология групп показывает, давление сверстников усиливает эффект — младшие копируют старших, чтобы войти в стаю. Родители отмечают, что жертвы схем часто начинают курить сами из страха.

Мама из Улан-Удэ напомнила: вейпы вредны для неокрепшего организма. Подростки теряют концентрацию на уроках, страдает память. Долгосрочный эффект — риск хронических болезней дыхания.

Юридические последствия

Курение вейпов в школе приравнивается к нарушению в общественном месте. Штраф для курильщиков — от 500 до 3000 рублей. Подростков ставят на учет в подразделение по делам несовершеннолетних.

Родителей привлекают по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание. Это влечет штрафы и проверки. Школы обязаны сообщать о таких инцидентах в полицию.

Жительница Бурятии призвала родителей обсудить риски с детьми заранее. Случаи рэкета требуют реакции властей. В Улан-Удэ уже фиксируют похожие жалобы.