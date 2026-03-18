Новый угол зрения на школьные травмы: прокуратура требует компенсацию за инцидент в Дъектиекской школе

В Шебалинском районе Республики Алтай прокуратура добилась судебного решения о взыскании компенсации морального вреда с общеобразовательной организации. Основанием для разбирательства стал инцидент в Дъектиекской школе, где во время перемены ученик получил тяжелые травмы на лестнице. Ребенок был экстренно госпитализирован с разрывом селезенки, потребовавшим проведения хирургического вмешательства. По факту случившегося надзорное ведомство провело проверку, выявив отсутствие надлежащего контроля за безопасностью детей со стороны школьного персонала.

Обстоятельства происшествия

Инцидент случился в здании школы в селе Дъектиек в разгар учебного дня. Во время классической школьной перемены один из учащихся, находясь на лестничном пролете, пострадал настолько сильно, что потребовалась квалифицированная медицинская помощь. Диагностированный врачами разрыв селезенки стал следствием неудачного падения или физического контакта, однако сам характер травмы указывает на серьезность ситуации.

Оперативное вмешательство, проведенное медиками, помогло нормализовать состояние подростка, однако инцидент не остался без внимания правоохранителей. Мать пострадавшего ребенка обратилась с жалобой в прокуратуру, спровоцировав официальное расследование обстоятельств того дня. Подобные события в стенах образовательных учреждений автоматически переводят фокус внимания на вопрос ответственности администрации.

Безопасность внутри школьных стен — это не только физическое состояние ступеней или перил, но и ежеминутный надзор со стороны дежурных педагогов. Когда контроль ослабевает, даже обычное перемещение между этажами становится зоной риска для здоровья детей, что требует тщательного анализа внутренней дисциплины учреждения.

Роль надзорных органов

Районная прокуратура после проведения проверки сделала однозначный вывод о неисполнении должностными лицами своих прямых обязанностей. Учреждение не обеспечило надлежащий уровень безопасности учащихся, допустив развитие травматичной ситуации в свободное от уроков время. Это заключение легло в основу искового заявления, направленного в суд для защиты интересов несовершеннолетнего.

В ходе разбирательства стало очевидно, что ответственность за состояние здоровья ребенка на территории школы лежит на руководстве данной структуры. Прокурор настоял на взыскании с Дъектиекской школы компенсации морального вреда, что стало сигналом о недопустимости халатности в работе с детьми.

"Любой инцидент в стенах муниципального учреждения, повлекший причинение вреда здоровью ребенка, подлежит тщательному анализу со стороны учредителя и надзорных органов. Школа обязана выступать гарантом безопасности, обеспечивая постоянный контроль за перемещением учеников в школьных коридорах и на лестничных маршах. Установление факта нарушения этих обязательств через прокурорский иск — это закономерная реакция правовой системы на неисполнение должностных инструкций. Подобные прецеденты вынуждают администрации школ пересматривать подходы к организации дежурств и обеспечению порядка в местах с повышенной опасностью травматизма" Эксперт по вопросам регионального управления и местного самоуправления Дмитрий Корнилов

Судебный вердикт и исполнение

Судебное заседание завершилось удовлетворением требований прокурора. В пользу несовершеннолетнего с образовательной организации взыскана сумма в размере 100 тысяч рублей в качестве компенсации за моральные страдания. Эта цифра отражает степень тяжести полученных повреждений и необходимость последующего периода восстановления здоровья.

Юридически значимое решение суда пока не вступило в законную силу, что дает сторонам право на обжалование. Тем не менее, прокуратура района продолжает держать ситуацию под личным контролем до момента фактического исполнения обязательств школой. Этот случай подчеркивает приоритетность детской безопасности над любыми другими процессами внутри учебных заведений.