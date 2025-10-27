Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 2:26

Порции тают, температура гуляет: в школьных столовых Югры нашли тревожные отклонения

Роспотребнадзор выявил нарушения в школьных столовых Югры — проверено 60 учреждений

Роспотребнадзор провёл масштабную проверку школьных столовых в Югре и выявил ряд нарушений в организации питания учеников. С начала нового учебного года специалисты обследовали 60 образовательных учреждений, а также 12 операторов питания и 5 поставщиков продуктов, сообщает окружное ведомство.

Что показала проверка

"С начала нового учебного года, т. е. с сентября, проведено 60 проверок образовательных организаций, 12 операторов питания и пять поставщиков. Выявлялись отклонения: в 4,3% случаев не соблюдалась температура выдачи блюд, в 2,7% — масса порций, в 16,7% — калорийность", — сообщил Роспотребнадзор на официальном сайте.

Проверяющие также исследовали образцы готовой продукции и пищевого сырья. Анализы проводились по микробиологическим и физико-химическим показателям, чтобы оценить соответствие школьных обедов санитарным нормам.

Где нашли проблемы

Нарушения были обнаружены почти в каждой пятой проверенной школе. В большинстве случаев речь шла о несоблюдении норм калорийности и температуры блюд, а также о несоответствии веса порций.

По итогам проверок ведомство выдало 16 предписаний, возбудило пять административных дел и назначило штрафы на сумму 125 тысяч рублей.

Почему это важно

Качество школьного питания остаётся одной из самых чувствительных тем в образовательной сфере. Даже незначительные отклонения от санитарных требований могут сказаться на здоровье детей, особенно в младших классах. Роспотребнадзор намерен продолжить проверки, чтобы контролировать исправление выявленных нарушений.

