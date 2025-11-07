Из школьной лаборатории — в большую науку: как Томск растит новое поколение биотехнологов

В Томске школьники теперь смогут изучать мир грибов на профессиональном уровне — в школе "Перспектива" открылась современная лаборатория микологии. Новое пространство даст возможность ученикам 7-11-х классов не только наблюдать, но и самостоятельно проводить эксперименты, выращивать грибы, изучать их свойства и разрабатывать собственные исследовательские проекты.

Наука под школьной крышей

Лаборатория появилась в рамках проекта "Томская научная школа микологии", который разработали учителя школы. Он стал победителем грантового конкурса "Газпром нефти" по программе социальных инвестиций "Родные города", проводимому при поддержке "Газпромнефть-Востока". Благодаря этому школа получила новое помещение и современное оборудование, что значительно расширило возможности для исследовательской работы.

Ранее в "Перспективе" уже несколько лет действовала миколаборатория, но теперь её потенциал вырос в разы. Здесь ученики смогут проводить научные опыты по изучению биоразнообразия грибов Томской области, выращивать их в контролируемых условиях, выделять чистые культуры и анализировать химические и биологические свойства.

Учёба через практику и исследования

"Молодёжный исследовательский центр микологии открылся в нашей школе четыре года назад. За это время мы сформировали команду ребят, увлечённых этим направлением. Некоторые из них уже поступили на профильные факультеты Томского университета", — рассказал Евгений Плотников, учитель биологии и автор проекта.

По его словам, новая лаборатория позволит не только проводить более глубокие исследования, но и объединить школьников из разных учебных заведений города. Ребята смогут выдвигать собственные гипотезы и проверять их на практике с использованием профессионального оборудования — ламинарных боксов, колб, чашек Петри и специального инкубационного шкафа.

Поддержка инициатив и развитие талантов

Открытие лаборатории стало примером того, как поддержка бизнеса помогает формировать научно-образовательную среду на местах. Мэр Томска Дмитрий Махиня отметил, что создание таких центров помогает детям осознанно выбирать будущую профессию и повышает престиж исследовательской деятельности.

"Наш приоритет — создать условия, чтобы талантливые дети могли раскрывать свой потенциал, пробуждать интерес к исследованиям, находить свою стезю в будущем", — подчеркнул глава города.

В будущем лаборатория станет площадкой, объединяющей учащихся из разных школ региона, интересующихся биотехнологиями и современными методами изучения живых организмов. Так Томск делает шаг к формированию нового поколения исследователей, готовых развивать российскую науку.