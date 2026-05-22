Легализация нейросетей в обычных классах: Минпросвещения собирается превратить главного врага учителей в послушного помощника

Школьная программа по информатике претерпит серьезные изменения к 2027 году: основной акцент перенесут на глубокое изучение искусственного интеллекта. Руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко подтвердил, что ученики не просто ознакомятся с технологиями, а начнут понимать устройство нейросетей, методы обработки данных и архитектуру больших языковых моделей. Инициатива направлена на подготовку кадров, способных ориентироваться в цифровой трансформации экономики, при этом акцент будет сделан на безопасности и этическом использовании современных систем. Программа обучения затронет вопросы критического отношения к результатам генерации данных и защиты личной информации.

Особенности обновленного курса

Базовый уровень подготовки в старших классах теперь включит в себя основы работы с большими данными, разбор механизмов машинного обучения и систем классификации. Учащиеся получат представление о регрессии, способах кластеризации и принципах функционирования нейронных сетей. Важным фрагментом обучения станет анализ возможных ошибок и так называемых "галлюцинаций" искусственного интеллекта, а также обучение грамотному составлению запросов для текстовых генераторов.

Значительная часть времени будет посвящена информационной безопасности. Школьникам объяснят риски разглашения личных данных при работе с нейросетями. Особое внимание уделят критическому мышлению, позволяющему оценивать достоверность контента, созданного автоматизированными системами. В современных условиях защита данных становится базовой компетенцией, без которой невозможно безопасное развитие в цифровой среде.

"Внедрение данных дисциплин позволяет сформировать у молодежи осознанный подход к современным технологиям. Учащиеся должны понимать, как функционируют алгоритмы, чтобы эффективно использовать их в будущей профессиональной деятельности. При этом знание основ кибербезопасности нивелирует риски, связанные с бесконтрольным использованием цифровых инструментов. Региональное развитие требует именно таких, технически подкованных специалистов, способных мыслить аналитически". Эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова

Практические навыки и олимпиадный резерв

Для углубленного изучения добавят прикладные направления: методы линейной регрессии, использование градиентного спуска, работу со сверточными сетями и полноценную обработку текстовых данных. Такой комплекс знаний позволит школьникам успешно выступать на профильных интеллектуальных состязаниях. Углубление программы напрямую связано с подготовкой к участию во Всероссийской олимпиаде школьников по направлению "Искусственный интеллект".

Практический блок обучения сфокусирован на написании кода. Работа с реальными алгоритмами помогает лучше усвоить теоретические аспекты работы нейросетей. Подобная подготовка не только помогает в учебе, но и дает первые профессиональные навыки будущим айтишникам, выстраивая полноценный фундамент для их карьерного роста в стенах учебных заведений.

Педагог как центральное звено обучения

Максим Костенко подчеркнул, что никакие цифровые системы не заменят живого наставничества. Технологии ИИ рассматриваются исключительно как помощники, способные автоматизировать рутинные процессы и освободить время учителя для глубокой проработки материала с учениками. Педагог остается главным звеном в образовательном процессе, направляя учеников и отвечая за качество передачи знаний.

Цифровые инструменты призваны облегчить доступ к информации и сделать процесс обучения интерактивным и гибким. Однако эмоциональный интеллект, умение модерировать дискуссии и поддерживать мотивацию остаются прерогативой преподавателя. Наставник выступает в роли проводника, помогающего ученику фильтровать потоки информации, получаемые от алгоритмов, и превращать их в качественное знание.

1. Нужно ли школьнику уметь программировать для начала обучения?

Программа охватывает как базовый уровень для ознакомления, так и профильный блок с глубокой практикой программирования. 2. Будут ли изучать критику ответов нейросетей?

Да, развитие критического мышления и проверка достоверности данных, выданных генеративными моделями, — важная часть нового учебного плана. 3. Появятся ли темы по этике безопасности?

Вопросы защиты персональных данных и грамотного обращения с ИИ станут обязательной частью образовательного процесса. 4. Заменит ли искусственный интеллект учителей?

Нет, ИИ выполняет роль помощника, снижая рутинную нагрузку, но не исключает наставнической роли педагога.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам регионального управления и местного самоуправления Дмитрий Корнилов

Читайте также: