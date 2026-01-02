Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Шлюмбергера
Шлюмбергера
© commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун) is licensed under CC BY-SA 3.0
Елена Малинина Опубликована сегодня в 0:06

Отщипнула черенок у цветущего декабриста — через пару недель случилось неожиданное

Декабрист успешно укореняется зимой во время цветения — цветоводы

Размножение декабриста традиционно советуют планировать на весну, когда растение выходит из состояния покоя и активно наращивает зелёную массу. Но на практике всё часто происходит иначе. Увидев шлюмбергеру в пышном цветении, трудно устоять перед соблазном взять черенок прямо сейчас. И, как показывает опыт многих цветоводов, это решение вполне оправдано. Об этом сообщает дзен-канал "Сад Фрейи".

Когда и почему декабрист легко укореняется

Несмотря на "несезон", зимнее укоренение декабриста проходит без особых проблем. Растение отличается высокой жизнеспособностью и охотно даёт корни даже в период цветения. Достаточно получить здоровый черенок с характерными заострёнными сегментами, и вероятность успешного результата будет очень высокой. Именно поэтому многие любители комнатных цветов размножают декабрист тогда, когда появляется возможность, а не по календарю.

Какой черенок выбрать

Практика показывает, что для укоренения подходят черенки любого размера — от одного сегмента до целой веточки. Однако наиболее удобным вариантом считаются побеги из двух сегментов. Такой черенок обладает достаточным запасом питательных веществ, чтобы поддерживать себя до появления корней. Кроме того, он более устойчив при посадке и не заваливается в субстрате. Особенно удачным считается вариант, когда верхний сегмент сформировался недавно — это признак активного роста.

Если на черенке присутствует бутон, его рекомендуется аккуратно удалить. Цветение в этот момент растению ни к чему: бутон всё равно опадёт, а удаление позволит черенку направить силы на образование корней.

Укоренение в воде: плюсы и нюансы

Один из популярных способов — укоренение в воде. Он привлекает возможностью визуально наблюдать процесс. Декабрист действительно хорошо образует корни в воде, даже без стимуляторов.

Важно помнить, что воду не стоит полностью менять. Её лишь подливают по мере испарения, так как растение выделяет в жидкость природные вещества, стимулирующие корнеобразование. Однако при коротких черенках есть риск, что они окажутся полностью погружёнными, а слишком высокая ёмкость потребует частого контроля уровня воды.

Посадка сразу в грунт

Многие цветоводы предпочитают сразу высаживать черенки в субстрат. В первые дни они могут держаться не слишком уверенно, поэтому допустимо зафиксировать побег шпажкой. Как только появятся корни, растение само начнёт уверенно держаться.

Поскольку декабрист — эпифит, ему необходим рыхлый, воздухопроницаемый грунт, который не слёживается после полива. При этом тепличные условия не требуются: растение легко укореняется при обычной влажности воздуха. Главное — не допускать пересыхания почвы, особенно на начальном этапе.

Укоренение в пакете

Ещё один способ — укоренение в герметичном пакете. Черенки помещают в zip-пакет, плотно закрывают и оставляют в светлом месте без прямых солнечных лучей.

Внутри образуется конденсат, который поддерживает необходимую влажность. Через пару недель у черенков формируются корни, при этом потери практически отсутствуют. Ключевое условие — убедиться, что пакет действительно закрыт герметично.

Декабрист по праву считается одним из самых благодарных растений для размножения. Независимо от выбранного способа, при минимальном уходе он быстро укореняется и вскоре превращается в полноценный куст, готовый радовать цветением.

